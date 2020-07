Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder können mitreden, was für Bäume zu den beiden alten Eichen an den neuen Radweg zwischen Kulturhaus und Ludwig-Arkaden gepflanzt werden. Noch bis 31. Juli läuft dazu eine Online-Umfrage auf der Internetseite der Stadt. Vier Baumarten stehen zur Auswahl, von den Fachleuten aus dem Kommunalservice vor dem Hintergrund des Klimawandels als geeignet empfohlen. Denn auch in Ludwigsfelde fallen immer mehr einheimische Bäume großer Hitze und langen Trockenzeiten zum Opfer. Deshalb hatten an der Thälmannstraße im vergangenen Herbst bereits 44 Ahornbäume und Linden ersetzt werden müssen, dort ließ die Stadt Amber-, Lederhülsen- und Fächerbäume pflanzen.

Vier Baumarten zur Auswahl

Zur Auswahl stehen deshalb: der Eisenholzbaum als kleinwüchsiger sommergrüner Baum, der üblicherweise im Kaukasus und im Iran beheimatet ist, aber in vielen botanischen Gärten wächst; die bis zu 20 Meter hohe Gleditschie mit filigranen Blättern, duftigen Blüten und spektakulären Hülsenfrüchten; der Südliche Zürgelbaum, der höher als 20 Meter werden kann, zierliche überhängende Äste hat und kaum empfindlich gegen Luftverschmutzung ist; und der sommergrüne Feldahorn, der um die 15 Meter hoch und bis zu 200 Jahre alt werden kann, er entwickelt ein relativ unempfindliches Herzwurzelsystem.

Mehr Bürger-Beteiligung gewünscht

Eindeutiger Favorit bei den 481 Bürgern, die bis Donnerstagmittag abgestimmt hatten, ist mit 156 Stimmen der Eisenholzbaum, gefolgt vom Feldahorn mit 139 Stimmen, so Stadtsprecher Kevin Senft auf MAZ-Nachfrage. Er und seine Kollegen im Rathaus sind übrigens überrascht von dieser regen Teilnahme und sagt: „Wir hatten aus den Erfahrungen zurückliegender Umfragen insgesamt nur mit etwa 250 Stimmabgaben gerechnet.“ Gestartet wurde diese Umfrage auch, weil bei der Diskussion um die Stadtmarke mehr Bürger-Beteiligung gewünscht worden war, so Senft.

Ines Kohl favorisiert Feldahorn

Am Donnerstagmittag sahen sich Ines Kohl vom Kommunalservice und Thomas Weibelzahl, Technikchef bei den Stadtwerken Ludwigsfelde, vor Ort an, wo genau die 15 Bäume im Herbst gepflanzt werden können. „Denn hier liegen ja eine Menge Leitungen im Boden“, so Weibelzahl. Und Ines Kohl erklärt: „Solche großen Bäume müssen wenigstens zwei Meter von der Wegkante entfernt gepflanzt werden.“ Wann genau das sein werde, das hänge von den Baumschulen ab, so Grünflächen-Chefin Kohl. „Die Baumschulen geben ihre Bäume je nach Entwicklung und nach der Witterung zum Verkauf frei.“ Ihr Favorit ist übrigens der Feldahorn. „Weil er ein einheimischer Baum ist“, erklärt sie.

