Stadt verleiht Kitaerzieher an freie Träger

Die Stadt Ludwigsfelde darf ihren freien Trägern mit Personal aushelfen und bis zu 15 Erzieher an andere Kitabetreiber verleihen. Das haben die Stadtverordneten am Dienstagabend abgenickt. Allerdings erst nach ausführlicher Debatte – und wohl auch nur deshalb, weil es die einzige Möglichkeit zu sein scheint, das massive Kitaproblem der Stadt zu lösen.

Der Vorschlag der Verwaltung sei sicherlich unkonventionell, räumte Paul Niepalla auf der Sitzung ein. Niepalla ist Fachbereichsleiter im Rathaus und zuständig für Kitas. Aktuell muss er dort einen gravierenden Mangel verwalten. Denn in Ludwigsfelde fehlen ab April Betreuungsplätze für 145 Kinder.

Fachbereichsleiter Niepalla: „Der Markt ist leergefegt“

Das Problem ist allerdings nicht, dass es keine Kitas gibt. Die wurden zuletzt im Akkord gebaut. Das Problem ist, dass allen drei freien Träger, die in der Stadt arbeiten, Erzieher fehlen. Und zwar in Größenordnungen.

Allein in der Kita „Schwalbennest“ bleiben aktuell noch rund 80 Plätze ungenutzt, weil der Trägerverein nicht in der Lage ist, in kurzer Zeit die bis zu 15 Erzieherinnen zu finden, die noch fehlen. Der Verein hatte im vorigen Jahr ein deutlich größeres Haus bekommen. Das Team habe aber in der kurzen Zeit nicht aufwachsen können, sagt die pädagogische Leiterin der Schwalbennest-Kita, Sandy Pätsch. „Die Personalsuche gestaltet sich zäh. Es kommen zwar regelmäßig Bewerbungen ins Haus, aber wenn es dann darum geht, dass die Erzieherinnen tatsächlich Arbeitspapiere unterschreiben, sind wir als kleiner Träger mit nur einer Kita im Nachteil.“ Denn weil derzeit nahezu jeder Träger Personal sucht, können Erzieherinnen den Arbeitgeber faktisch frei wählen.

Man mache den freien Trägern deshalb auch keinen Vorwurf, sagte Niepalla. „Die Träger sind bemüht, sie haben Ausschreibungen draußen, versuchen auf Messen zu werben. Aber der Markt ist leergefegt.“

Sechs Erzieherinnen haben sich freiwillig gemeldet

Die Rathausspitze hat deshalb kürzester Zeit die 149 städtischen Erzieherinnen zusammengetrommelt, ihnen das Problem geschildert und gefragt, wer freiwillig für einen befristeten Zeitraum aushelfen will. Die Begeisterung bei der Belegschaft hielt sich in Grenzen, auch der Personalrat habe nicht eben Purzelbäume vor Glück geschlagen. Aber immerhin sechs wechselwillige Erzieherinnen haben sich bisher gefunden. Sie sollen alle in die Kita „Schwalbennest“ geschickt werden. Damit könne man dann – bei einem Betreuungsschlüssel von eins zu fünf –immerhin 30 Kleinkinder mehr betreuen. Die eigenen Kapazitäten schwäche man damit auch nicht, so Niepalla. Die Stadt hat einen Überhang, sie beschäftigt derzeit sechs Erzieherinnen über Plan, quasi als Reserve.

Darüber hinaus sei auch mit Eltern gesprochen worden, ob es möglich ist, ihren Kitaeintritt noch ein bisschen zu schieben. Manche hätten sich bereit erklärt, sagte Niepalla. Natürlich sei damit noch nicht abgesichert, dass wirklich jede Familie, die einen Platz benötigt, auch einen bekommt. „Aber es ist das, was wir gerade noch leisten können, um die größte Not zu lindern.“

Leihe zeitlich begrenzt

Die Gruppe der Leiherzieher soll in den nächsten Monaten möglichst noch vergrößert werden. Denn: Während freie Träger im Kampf um Erzieher oft chancenlos sind, haben große Kommunen wie Ludwigsfelde oft bessere Karten, wie Niepalla erklärte. „ Ludwigsfelde hat neun kommunale Kitas. Damit sind wir attraktiv, weil die Erzieherinnen sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen.“ Auf die Dauerausschreibung der Stadt bewerben sich deshalb auch immer wieder neue Erzieherinnen. Und wer künftig eingestellt wird, der wird sofort gefragt, ob er seinen Dienst nicht vorübergehend bei einem der freien Träger antreten will.

Das Leihgeschäft habe allerdings zeitliche Grenzen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Spätestens 2022 soll die nächste städtische Kita eröffnen. „Spätestens dann brauchen wir wieder alle unsere Kräfte an Deck.

Zumal man sich beim Land vorgenommen hat, den Betreuungsschlüssel in Kitas erneut zu erhöhen. Dann wären für die gleiche Anzahl Kinder noch mehr Erzieher nötig.

Von Oliver Fischer