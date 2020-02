Ludwigsfelde fehlen Erzieherinnen

Ludwigsfelde

Eine „pfiffige“ Plakatkampagne der Stadt Ludwigsfelde soll Erzieherinnen und Erzieher für Kindertagesstätten anlocken. Schon zwei Tage nach Beginn der Plakatierung kann das Personalamt die ersten Reaktionen melden. Den Kern der Werbekampagne macht Kindermund aus. „Meine Augen tun weh, ich glaub ich werd’ sehkrank“ etwa heißt einer der Sätze, die dem fünfjährigen Emil zugeschrieben werden. Nico (4) sagt stattdessen: „Wenn ein Baby zu früh kommt, muss es in den Brotkasten.“ Auf entsprechenden Werbeflächen plakatiert und in den sozialen Medien platziert, erreichte die Kampagne in kürzester Zeit große Aufmerksamkeit. Nur zwei Tage nach Beginn der Aktion für mehr Erzieher „haben sich eine Hand voll Interessenten telefonisch erkundigt“, sagt Kevin Senft von der Pressestelle der Stadt. „Eine konkrete Bewerbung wurde heute im Personalbereich erfasst.“

Dabei bewirbt die Stadt auch die bislang unbesetzten Erzieher-Stellen bei freien Trägern wie dem Fröbel-Kindergarten „Kinderland“ oder der neu entstehenden evangelischen Kita. „Wie viele sich direkt bei den freien Trägern beworben haben, können wir natürlich nicht sagen“, fügt Senft deshalb hinzu.

Die Versorgung mit Kita-Plätzen in Ludwigsfelde ist wie in anderen Orten im Speckgürtel prekär. Zwar hat die Stadt früh mit dem Bau weiterer Kitas begonnen, doch wenn die Kita fertig ist, dann fehlt es oft an Erziehern. So können 150 von 230 Plätzen in der Kita „Schwalbennest“ im Rosseaupark nicht belegt werden, weil das Personal dafür fehlt. Bis 2025, so Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) kürzlich in einer Ausschusssitzung, fehlen in der Stadt um die 400 Kita-Plätze. Deshalb soll im Rosseaupark eine weitere Kita gebaut werden. Aber auch dafür braucht der Träger dann Personal.

Von Udo Böhlefeld