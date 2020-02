Stadtbus Ludwigsfelde fährt ab März wieder

Ludwigsfelde

Menschen ohne eigenes Fahrzeug in Ludwigsfelde können aufatmen: Ab 2. März wird der Stadtbus wieder fahren. Das teilt Volker Fleischer mit, der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF). Die hatte Linie 708 aus Personalmangel seit 6. Januar streichen müssen. Wenig später bot sich mit polnischen Busfahrern, die Deutsch sprechen, eine Lösung an; Voraussetzung musste auf dem äußerst angespannten Wohnungsmarkt im südlichen Berliner Umland allerdings sein, Quartier für diese neuen Kraftfahrer zu finden.

Acht neue Kollegen seit Januar

Das ist jetzt passiert, sagt Fleischer, dank der Hilfe des Ludwigsfelder Bürgermeisters und der städtischen Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat sei dieses Problem im Moment gelöst, auch wenn die Wohnungssuche für neue Kollegen ein Dauerthema bleibe. Zu diesem Thema sei man auch mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow im Gespräch. Der VTF-Chef erklärt: „Seit 6. Januar haben wir inzwischen acht Busfahrer eingestellt, zwei polnische, vier deutsche und zwei syrische. Im März kommen vier weitere Busfahrer dazu.“ Möglich geworden seien diese Einstellungen, weil man bei der Arbeitskräfte-Suche mehrgleisig fahre, so Fleischer.

Brexit hilft gegen Personalmangel

Neben den üblichen Aktivitäten eines Arbeitgebers arbeite man parallel zu den Arbeitsamt-Kontakten eng mit dem regionalen Bildungsträger ZAL und auch mit polnischen Arbeitsvermittlern zusammen. So beginne am Dienstag zum Beispiel beim ZAL in Ludwigsfelde ein neuer mehrtägiger Eignungstest für Menschen, die Interesse haben, Busfahrer zu werden. Und Fleischer sagt: „Ich habe den Eindruck, auch der Brexit kann uns zu Arbeitskräften verhelfen. Denn unter den Bewerbern waren etliche, die teils mehrjährige Beschäftigungen in Großbritannien in ihrer Vita haben.“

Entlastung für Werkstatt-Kollegen und Verwaltung

Eingesetzt würden die neuen Kollegen nicht nur in Ludwigsfelde, sondern auf Linien, die an allen fünf VTF-Betriebshöfen in Ludwigsfelde, Luckenwalde, Jüterbog, Dahlewitz und Baruth starten. Bevor die neuen Busfahrer jedoch eigenständig fahren können, müssten sie alle natürlich eine Zeit lang eingearbeitet werden. Auch wenn permanent VTF-Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, gebe es mit den jüngsten Einstellungen jetzt eine gewisse Entlassung in puncto Personalmangel. Kollegen aus den Werkstätten und der Verwaltung, die einen Busführerschein haben, könnten sich nun wieder mehr ihren eigentlichen Aufgaben widmen.

Bürgermeister und Landrätin seien über die Wiederaufnahme der Ludwigsfelder Stadtbuslinie informiert, so der VTF-Chef. Das kreiseigene Unternehmen beschäftigt einschließlich Geschäftsführer und Azubis im Moment 154 Menschen.

Von Jutta Abromeit