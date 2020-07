Ludwigsfelde

Schausteller-Junior Max Müller ist mit dem Start des ersten Rummels nach den Corona-Einschränkungen in der Region Ludwigsfelde zufrieden. Gemeinsam mit seinem Vater Peter Müller und dem Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) eröffnete der 29-Jährige am Freitag den kleinen Vergnügungspark auf der Festwiese. Nun sollen die acht Fahrgeschäfte, vier Spiel- und vier Verkaufsstände einen Monat lang Menschen allen Alters, dies sich gemeinsam vergnügen wollen, anlocken. Noch bis zum 9. August bleiben die Müllers und ihre Kollegen zum Stadtfest in Ludwigsfelde.

Hauptattraktion dabei ist eine Achterbahn. Die „Wilde Maus“ hat mit 600 Kilometern die längste Anfahrt hinter sich, ihr Betreiber kommt aus Worms ( Rheinland-Pfalz). „Solch ein Fahrgeschäft haben wir hier in der Region nicht“, erklärt der gelernte Nutzfahrzeugtechniker Müller.

Alle anderen Mitstreiter habe er aus den nächstmöglichen Orten geholt, schon um nach den schweren Corona-Wochen und Monaten wenigstens an den Transportwegen ein bisschen zu sparen. Die Müllers waren am 2. Juli bei der Demonstration an der Siegessäule in Berlin dabei, um bei der Politik eine Gleichbehandlung bei der Rückkehr zur Normalität wie stationäre Freizeitparks zu erreichen.

Max Müller oben auf der „Wilden Maus“. Quelle: Jutta Abromeit

Das gelang Max Müller schließlich mit hartnäckigem „Anklopfen“ im Brandenburger Wirtschaftsministerium. Zu den Corona-Einschränkungen und Auflagen, unter denen er öffnen durfte, gehört unter anderem der Zaun, der rund um das gesamte Gelände gezogen werden wusste.

Außerdem müssen auch bei ihm Ein- und Ausgang getrennt angelegte sein. Und noch ein Limit gibt es für die mehrwöchige Veranstaltung in Ludwigsfelde: Es dürfen sich maximal 1000 Besucher gleichzeitig auf der Festwiese vergnügen. Um das einzuhalten, ist ein Sicherheitsdienst geordert.

Müller hofft auf gutes Wetter

Jetzt ist Müller erst mal erleichtert, dass es nach zehn Tagen Aufbau endlich losgehen konnte; „zum Abbauen dann brauchen wir nur drei Tage“, erklärt er. Doch bis dahin sollen sich möglichst viele Besucher möglichst störungsfrei amüsieren können, so Müller, und alle miteinander hofften dafür auf gutes Wetter. „Der Anfang ist gemacht und ich bin positiv überrascht, wie gut die sonst nicht üblichen Änderungen angenommen wurden“, sagte er wenige Stunden nach Eröffnung.

Die Irritation, dass Eintritt bezahlt werden müsste, ist dagegen schnell geklärt: „Das ist ein bargeldloser Verkehr an allen Fahrgeschäften, dafür müssen die Besucher am Eingang die Ludwigstaler kaufen. Ist der im wahrsten Sinne des Wortes mit den Karussells abgefahren oder eben an den Verkaufsständen vernascht, dann gebe es problemlos Nachschub an der Kasse, sagt Max Müller. „Insgesamt sehen die Besucher das auch als ihren eigenen Vorteil und kommen sehr gut klar mit diesem System.“

