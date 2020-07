Ludwigsfelde

Seniorenbeirat und Behindertenbeirat der Stadt Ludwigsfelde wollen auch in diesem Jahr wieder einen Stadtteilrundgang mit Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) durchführen und so dazu beitragen, dass Barrieren und andere Probleme aus dem Weg geräumt werden. Dazu bitten sie um Anregungen und Hinweise.

Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt

Zu den Stadtteilrundgängen mit dem Bürgermeister, zu denen der Seniorenbeirat 2018 und – mit Unterstützung des Behindertenbeirates – 2019 eingeladen hatte, kamen jedes Mal zahlreiche Interessenten. Behinderte und nicht behinderte Menschen sahen sich in ihrem Kiez um, entdeckten schöne und nicht so schöne Bereiche und überlegten gemeinsam, wie sich Probleme lösen lassen könnten. Im Ergebnis wurden Bänke aufgestellt, und es gab Aktionen, bei denen Dreckecken und Stolperstellen beseitigt wurden. Ein weiteres Ergebnis der Rundgänge war auch der Entschluss, diese Veranstaltungsreihe fortzusetzen.

Auf die Füße, fertig, los

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders als sonst ist, gehört das Spazierengehen und damit auch der nächste Stadtteilrundgang am 10. September zu den Dingen, die sich ohne Schwierigkeiten mit den momentan geltenden Hygiene-Regeln vereinbaren lassen. „Auf die Füße, fertig, los...“ heißt es deshalb an diesem Tag im Stadtteil Ludwigsfelde-Nord. Eingeladen sind dazu alle, die sich für ihren Kiez interessieren und ihn gern mit verändern, verbessern wollen. Die Initiatoren laden alle Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder dazu ein, bereits im Vorfeld Anregungen und kritische Hinweise zu geben. Wichtig ist dabei der Blick auf die Bereiche im Stadtteil Nord, die besichtigt werden sollen.

Gemeinsam etwas bewegen

Stellvertretend für Senioren- und Behindertenbeirat bittet Maren Ruden darum, Hinweise, Vorschläge oder auch Probleme, die die Menschen bewegen, telefonisch oder per E-Mail dem Seniorenbeirat der Stadt Ludwigsfelde unter der Telefonnummer 0 33 78/20 34 34 oder der E-Mail-Adresse seniorenbeirat-ludwigsfelde@web.de bis spätestens zum 30. August mitzuteilen. „Der Seniorenbeirat, der Behindertenbeirat und der Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde freuen sich, wieder gemeinsam mit Ihnen etwas bewegen zu können.“

Von Udo Böhlefeld