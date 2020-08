Ludwigsfelde

Für die Stadtwerke von Ludwigsfelde (SWL) begann die Woche am Montagfrüh mit einer Aktion, wie sie Rohrnetzmeister Ingolf Dollase „vielleicht alle zehn Jahre mal“ erlebt: Im neuen Industriegebiet Eichspitze wurden zwei Gebäudeteile aufgestellt für eine neue Gasdruck-Mess- und Regel-Station. Diese beiden Module waren nur mit einem Kran zu bewegen, sie wiegen zusammen 58 Tonnen. Diese neue Gasdruck-Station wurde nötig, weil sich im Brandenburg Park und in der Eichspitze immer mehr Firmen ansiedeln. Zum Beispiel entsteht dort eines der drei bundesweit größten DHL-Paketzentren, und es baut dort der amerikanische Fahrzeug-Batterie-Hersteller Microvast seine künftige Europa-Zentrale und seine erste Produktionsstätte in Europa.

Rohrnetzmeistger Ingolf Dollase erklärt, was es mit diesen gelben Gasdsmerkpfosten auf sich hat. Quelle: Jutta Abromeit

SWL-Geschäftsführer Roberto Ola erklärt: „Damit verbunden steigt der Bedarf am Heizenergieträger Erdgas. Deshalb ist für eine weiterhin sichere und stabile Erdgasversorgung die Erweiterung der Ausspeise-Kapazität aus dem Erdgas-Verteilnetz der Stadtwerke Ludwigsfelde erforderlich.“ Die Planung dieser Anlage war vor zwei Jahren in Auftrag gegeben worden. „Und wir haben damals die erforderlichen Rohrleitungen verlegt und das für die Aufstellung des Gebäudes notwendige Grundstück erworben“, so der Stadtwerke-Chef.

Gasdruck wird deutlich reduziert

In dieser Gasdruck-Mess- und Regel-Station sind Elemente integriert, die den Gasdruck von 23 Bar auf die in Ortsnetzen und Hausanschlüssen üblichen 0,7 Bar reduzieren. Allzu viele solcher Stationen gebe es im Stadtgebiet von Ludwigsfelde bisher noch nicht, sagt Ingolf Dollase. „Eine steht in Genshagen, eine im Preußenpark, eine in Ludwigsfelde Nord und eine im Industriepark bei Gestamp“, erklärt der Mann von den Stadtwerken, „das ist also jetzt die fünfte in dieser hohen Druckstufe.“

Module wurden nebenan gebaut

Der Weg dieser vorgefertigten Teile für die neue Station war gar nicht weit: Gefertigt worden sind sie von der Firma Gasanlagen-Bau Petzold im Gewerbegebiet an der Genshagener Straße in Ludwigsfelde. Dennoch mussten die schwergewichtigen Teile für diese knapp zwei Kilometer auf Tieflader gesetzt werden. Vor Ort war es für die Fahrer dann am schwierigsten, sie in die enge Eichspitzen-Einfahrt zu zirkeln. Rohrnetzmeister Dollase erklärt: „In den kommenden Wochen werden jetzt die Innenausstattung mit Überwachungs-Elektronik hergestellt und der Rohrleitungs- und Stromhaus-Anschluss.“ Für die regionalen Stadtwerke ist das eine Gesamtinvestition von rund 550.000 Euro.

Vor mehr als zwei Jahren wurden die Versorgungsleitungen für das jetzt entstehende Industriegebiet Eichspitze verlegt. Quelle: Jutta Abromeit

Während die Fahrer der langen Trucks die beiden Gebäudeteile zentimeterweise Richtung Kran bugsieren, erklärt Ingolf Dollase, was es mit den gelben Hinweistafeln an der Straße auf sich hat. Auch diese jüngste im gesamten Stadtgebiet in der Eichspitze ist nicht alltäglich. „Zum einen, weil wir hier gleich vier Tafeln auf einmal haben, zum anderen, weil das ein kombinierter Gasmerkpfosten ist.“ Das heißt: Dort stehen auf den Tafeln nicht nur Druckstufen, Rohrdurchmesser und Messkontakt-Daten. „Das hier ist gleichzeitig eine Katodenschutz-Messsäule“, erklärt der Fachmann. Damit sei es möglich, Materialfehler frühzeitig zu erkennen. „Das ist eine gute Überwachungsmethode für die Leitungen, um Havarien möglichst zu vermeiden“, erklärt Dollase.

Von Jutta Abromeit