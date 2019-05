Ludwigfelde

Noch bis Mitte Juni ist in Ludwigsfelde die Rathausstraße gesperrt, danach folgt die Albert-Tanneur-Straße zwischen Theodor-Fontane- und Rathausstraße.

Die Stadt erneuert rund ums Rathaus nicht nur etwa 200 Meter Straße, sie lässt dort auch Gehwege und Stellplätze auf Vordermann bringen und den Regenwasserkanal in den betroffenen Straßen komplett erneuern. Deshalb kommt es seit 1. April zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen.

Während der Baumaßnahme gelte ein komplettes Einfahr- und damit auch Parkverbot in diesen Straßen. Die Arbeiten in und an der Rathausstraße liegen sehr gut im Zeitplan. Die Fertigstellung und Abnahme der Rathausstraße ist für Mitte Juni geplant.

Im Anschluss beginnen die Bauarbeiten in der Tanneur-Straße, die wiederum sollen bis Anfang Oktober beendet sein, erklärt Stadtsprecher Kevin Senft.

Von Jutta Abromeit