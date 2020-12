Verwundert blieben Menschen am Freitagabend stehen: Bei eisigem Wind Live-Musik? Was sich ein Großvermieter dabei dachte, das erklärt Vonovia-Regionalleiterin Nadja Burot.

Vonovia-Straßenkonzert am Freitagabend im Dichterviertel von Ludwigsfelde: Es ist eines von insgesamt 15 Hof-Konzerten, die der Vermieter für Mieter in Berlin und Brandenburg im Dezember am Ende des Corona-Jahres anbietet. Quelle: Jutta Abromeit