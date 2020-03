Nachdem ein 20-Jähriger sein Fahrzeug verkauft hatte, war dieses in einem Unfall verwickelt, wie ihm seine Versicherung mitteilte. Daraufhin wollte der Mann sich mit den Fahrzeugkäufern am Dienstag in Ludwigsfelde treffen, um zu klären, dass das Fahrzeug umgemeldet wird. Das Streitgespräch eskalierte. Der 20-Jährige wurde mit einem Messer bedroht und mit einem Baseballschläger verletzt.