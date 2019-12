Edis baut neues Umspannwerk in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Der Energieversorger Edis baut in Ludwigsfelde seit einigen Wochen ein komplett neues Umspannwerk. Es sichert die Entwicklung des künftigen Industrieparks Eichspitze. Mehrere Millionen Euro will Edis nach den Worten von Pressesprecher Horst Jordan investieren. Nötig ist ein solches Umspannwerk wegen des zu erwartenden deutlich steigenden Strombedarfs im Gebiet zwischen Autobahn-Südring und B 101. Allein im bereits erschlossenen Areal Eichspitze Nord baut DHL eines seiner drei bundesweit größten Paketzentren, der Gastro-Großversorger Chefs Culinar aus Kiel kommt mit seiner neuen Berlin-Brandenburger Niederlassung dorthin und der amerikanische Batterie-Hersteller Microvast baut dort ab Frühjahr seine Europa-Zentrale. Demnächst erschlossen wird der südliche Bereich Eichspitze.

Bauarbeiten kommen zügig voran

„Die Edis-Bauarbeiten liegen voll im Plan und gehen zügig voran“, so Jordan. In einem Umspannwerk werde Strom mit Hochspannung von 110.000 Volt auf Mittelspannung – in der Regel 20.000 Volt – heruntertransformiert. Das Umspannwerk Ludwigsfelde werde nach Fertigstellung aus der Edis-Netzleitstelle Potsdam ferngesteuert, so der Sprecher. Foto: Jutta Abromeit

Von Jutta Abromeit