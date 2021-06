Ludwigsfelde

Jeden Tag freuen sich Vorbeikommende am Mohnblumen-Meer im Ludwigsfelder Birkengrund. Viele Auto-, Motorrad- und Radfahrer halten überrascht an, andere kommen gezielt, um sich an der überwältigend großen roten Fläche zu freuen, andere wollen einen Moment innehalten.

Impressionen am 10. Juni 2021 vom Mohnblumen-Feld im Birkengrund Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Und wieder andere bringen Utensilien mit, um sich gekonnt zu drapieren und gut in Szene gesetzt Bilder zum Versenden zu bekommen.

Hier sind Tochter und Enkel von Ilona Helm auf Foto-Tour; die Drei-Generationen-Familie kam aus Glienick zum Mohnfeld nach Ludwigsfelde.

Hier freut sich das Ludwigsfelder Ehepaar Niklas bei ihrer täglichen Radtour an der roten Pracht. Dass sie diese Blumen auch auf dem T-Shirt spazieren fährt, sei purer Zufall gewesen, sagt die Radlerin. Quelle: Jutta Abromeit

Vielleicht blüht dieses Feld ein letztes Mal – es ist Brachland im künftigen Industriegebiet Eichspitze Süd. Sowie Investoren gefunden sind und sie Baugenehmigungen haben, siedeln sich auch dort neue Firmen an.

Haben auch Sie „rote“ Fotos, die Sie gern mit anderen teilen möchten, dann senden Sie Ihre schönsten Schnappschüsse per Mail an zossen@maz-online.de

Von Jutta Abromeit