In der Ludwigsfelder Tanzschule „Dance & More“ von David Mehler alias Dave Cobain ist es derzeit meistens ruhig. Der 32-Jährige finde zwar immer etwas, was er tun könne, sagt er, doch durch Corona ist der Tanzlehrer jetzt schon ein knappes Jahr extrem eingeschränkt: Tanzkurse können nicht stattfinden, Hochzeitsplanungen liegen auf Eis, aufwendige Make-ups braucht derzeit kaum jemand. Umso mehr freute sich Mehler über die Abwechslung in den vergangenen Wochen: Für Schlagersängerin Bernice Ehrlich konzipierte er eine Choreographie, die demnächst im Video zu ihrer neuen Single zu sehen sein wird.

Ehrlich und Mehler sind bereits seit Längerem befreundet, haben trotz der Entfernung immer Kontakt gehalten. Die Sängerin wohnt seit knapp einem Jahr in Hamburg, davor hat sie in Köln gelebt. Ehrlich ist ausgebildete Opern- und Musicalsängerin und hat vor drei Jahren den Popschlager für sich entdeckt. Kurz bevor die Pandemie alles lahmlegte, hatte sie sich gerade entschieden, sich selbstständig zu machen. „Ich wollte dem Ganzen eine Chance geben“, sagt sie. Doch so gut wie alle Auftritte wurden wegen Corona abgesagt, nun arbeitet Ehrlich – gelernte Hotelfachfrau – übergangsweise in einer PR-Agentur. „Finanziell geht es, die Seele leidet“, sagt sie.

Ihre Musikkarriere verfolgt sie trotzdem weiter. Drei Singles hat sie bisher veröffentlicht. Für Lied Nummer vier mit dem Titel „Schluss, aus, vorbei“ wird in der Woche nach Ostern das Musikvideo entstehen – und dafür hatten Ehrlich und Mehler vor allem eines im Sinn: gute Laune in der Pandemie verbreiten. „Der Tanz beim Refrain ist so gemacht, dass ihn jeder nachtanzen kann“, sagt Ehrlich und Mehler ergänzt: „Das ist schon fast wie ein Flashmob-Tanz und vielleicht machen wir ja irgendwann mal einen daraus.“ Diese Ideen schwirrten jedenfalls schon in seinem Kopf herum.

„Die Leute wollen tanzen“, sagt der Tanzlehrer. „Ich merke das an der hohen Nachfrage und der tollen Unterstützung.“ Obwohl er derzeit keine Kurse anbieten könne, würden viele Tanzschüler weiter ihren Beitrag zahlen, sagt er. Mit seiner im Sommer neu eröffneten Tanzschule fällt Mehler bei der finanziellen Unterstützung vom Staat durch das Raster. „Mir geht es so mittelprächtig“, sagt er. Große Sprünge könne er derzeit nicht machen, wolle aber „bis auf das letzte Hemd kämpfen“, um seine Tanzschule zu halten.

Auf seiner Internetseite bietet Mehler mehrere Tanzvideos zum Mitmachen an – auch um den Kontakt zu seinen Schülern nicht zu verlieren. Um den Spaß am Tanzen zu wecken, bietet er von der „Corona-Soforthilfe“ mit Videos und Anleitungen zu vielen Tänzen bis hin zur Jerusalema-Challenge viel an. Ideen zu Choreographien kommen dem 32-Jährigen meistens unter der Dusche, verrät er. „Das meiste entsteht eh erst mal im Kopf.“

Auch ein Großteil des Musikvideo-Tanzes für Bernice Ehrlich sei so entstanden. Am vergangenen Samstag haben die beiden den Tanz dann zusammen eingeübt. „Ich bin gar nicht so die große Tänzerin, aber darauf hat Dave zum Glück Rücksicht genommen“, sagt Ehrlich. Beim Videodreh selbst wird der Tanzlehrer allerdings nicht dabei sein, da übernehmen dann die Schlagersängerin und zwei Tänzerinnen die Arbeit.

Zu sehen sein wird das fertige Video etwa drei bis vier Tage nach der Veröffentlichung der Single am 16. April auf der Internetseite von Ehrlich und Mehler sowie auf diversen Social-Media-Plattformen, darunter YouTube.

Von Lisa Neugebauer