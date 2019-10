Tausende Besucher beim Herbstflohmarkt

Ludwigsfelde

Bei strahlend schönem Herbstwetter nutzten tausende Besucher den herbstlichen Sonntag, um auf dem Ludwigsfelder Flohmarkt nach Schnäppchen und Rarem Ausschau zu halten. Das Angebot war ebenfalls reichlich. Zig Anbieter hatten ihre Stände aufgebaut und boten von der üblichen Zweite-Hand-Babywäsche über den Gläser- und Reklametafelbestand einer aufgelösten Gaststätte bis hin zu Werkzeug, Autorersatzteilen oder einem frisch gezapften Bier alles mögliche an. Selbst ein gerahmtes Foto Erich Honeckers war zu haben.

Der Ludwigsfelder Dieter Noack hatte unter anderem in seinem Garten geerntet und bot riesige Kohlrabi und Kürbisse feil. „Das ist alles biologisch gezogen, nur durch den Pferdemistdünger ist das so groß geworden“, beteuerte er. Sieben Euro wollte er pro Kürbis. „Eigentlich nimmt man einen Euro pro Kilo, aber solche Preise will hier niemand bezahlen. Und ich will keinen der Kürbisse wieder mit nach Hause nehmen“, sagte Dieter Noack. Bei einem Gewicht von rund 15 Kilo verständlich.

Dieter Noack mit seinen Kürbissen. Quelle: Udo Böhlefeld

Nur wenige Meter weiter fragte ein Kunde nach einer Leselupe. Die Verkäuferin musste passen, bot aber stattdessen einen Brieföffner zum Kauf. Der Interessent schlug ein, und für einen Euro wechselte der Brieföffner in Zeiten von E-Mail seinen Besitzer.

Von Udo Böhlefeld