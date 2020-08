Ludwigsfelde

„Hätte das Museum offen gehabt, wäre es vielleicht nicht so ein interessanter Tag geworden.“ Das sagt Marc Mittenmayer aus Lauffen am Neckar ( Baden-Württemberg) über seinen 49. Geburtstag. Der begann für ihn, seine Lebensgefährtin Silke Grundmann und den 16-jährigen Sohn Karl vor den geschlossenen Türen des Stadt- und Technik-Museums am Bahnhof von Ludwigsfelde. „Was, ausgerechnet heute zu?“ Er ist enttäuscht. Nicht nur heute, die Stadt kann das Museum aus Personalmangel seit Weihnachten nicht öffnen. Das Personal reicht nicht für den geregelten Museumsbetrieb im ganzen Haus. Zurzeit sind nur geplante Führungen möglich.

Zwei „ Berlin “-Besitzer am Fachsimpeln

Marc Mittenmayer hat Glück: Vor dem Anbau trifft er mit Manfred Blumenthal DEN Roller-Fachmann; der diplomierte Ingenieur hatte seit ende der 1950er Jahre in der Roller-Entwicklung der Typen „ Berlin“, „Pitty“, „Troll“ und „Wiesel“ mitgearbeitet und war selbst international erfolgreicher Motorsportler. Weil der Großbeerener mit seinem vor Jahrzehnten in Ludwigsfelde hergestellten Stadtroller-Oldtimer „ Berlin“ vorfuhr, hatten die beiden Gesprächsthema genug: Mittenmayer fährt selbst einen „ Berlin“ und ist zuhause Mitglied im Moped-Geschwader Rottweil. Er interessierte sich vor allem für Blumenthals Anhänger, einen ebenfalls in Ludwigsfelde hergestellten „Campi“. Und schon waren die beiden am Fachsimpeln über Originalteile, Originalfarben und Kompromisse, die beim Restaurieren von Zweirad-Oldtimern manchmal nötig sind.

Anzeige

Im Frühjahr gründete sich die erste Stadtroller-Fangemeinde im Geburtsort von „Pitty“, „Wiesel“ und Co. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Dann bekommt die Familie aus Süddeutschland noch den Tipp zu versuchen, ins Museum Kummersdorf (Gemeinde Am Mellensee) mit seiner Militärgeschichte seit der Kaiserzeit zu kommen oder über den Förderverein FKVV auf die Teststrecke der Verkehrs-Versuchsanlage Horstwalde. „Das klingt ja spannend“, meint das Geburtstagskind und freut sich, vielleicht doch nicht vergeblich nach Ludwigsfelde gestartet zu sein. Zu mal sich auch der Sohn für Zweiräder interessiert und selbst bereits Moped fährt.

Drei Stellen demnächst ausgeschrieben

Die MAZ wollte im Rathaus erfahren, wann es neues Personal für das Museum gibt, um es wieder öffnen zu können. Fachbereichsleiter Paul Niepalla erklärt: „Die fehlenden Stellen im Bereich Museum sind beschrieben und bewertet. Eine der drei Stellen wird bei den nächsten Ausschreibungen mit ausgeschrieben.“ Hinzu kommt für das Museum in Ludwigsfelde mit seiner Sonderstellung in der Brandenburger Museumslandschaft, dass Leiterin und Initiatorin Ines Krause Ende Februar in den Ruhestand geht.

Hat die Stadt trotz aller Sorgen um neue Schul- und Kita-Plätze auch die Nachfolge der Museumsleitung im Blick? Dazu erklärt der stellvertretende Bürgermeister Niepalla: „Die anderen zwei freien Stellen werden genutzt, um vorzeitig eine neue Museumsleitung einzustellen.“ Die Stellenbeschreibung und die Stellenbewertung für die Stelle der Museumsleitung würden jetzt zeitnah erarbeitet, erklärt der Fachbereichsleiter. „Ziel sollte sein, der neuen Museumsleitung die Möglichkeit zu bieten, mindestens noch zwei Monate parallel mit Frau Krause mit zu laufen, um einen Wissenstransfer zu gewährleisten.“ Die Stelle werde öffentlich ausgeschrieben, so Niepalla, man freue sich im Rathaus über viele engagierte Bewerbungen.

Die Organisatoren künftiger Rollertreffen in Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Marc Mittenmayer hofft sehr, das Museum am Bahnhof Ludwigsfelde bei einem nächsten Besuch geöffnet zu erleben. Und er erzählt: „Herr Blumenthal hat uns sozusagen noch eine Schaufenster-Führung gegeben und die Motorroller und Lkws hinter der großen Scheibe erklärt mit einem Wissen, das wir so sonst vielleicht nicht vermittelt bekommen hätten“, sagt der verhinderte Besucher. „Außerdem hat es tatsächlich noch geklappt, dass wir uns in Kummersdorf die Ausstellung mit einigen Fahrzeugen ansehen konnten, so dass es mit dem Besuch abends in der Kulturbrauerei Berlin noch ein richtig toller Tag wurde.“

Von Jutta Abromeit