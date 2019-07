Ludwigsfelde

Ein Transporterfahrer ist am Donnerstag um 10.51 Uhr bei einem Unfall in Ludwigsfelde so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mann war auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Nikolaus-Otto-Straße unterwegs und beachtete dort die Vorfahrtsregelung nicht. Er fuhr ungebremst gegen eine die Nikolaus-Otto-Straße entlangfahrende Sattelzugmaschine mit Anhänger. Der 59-jährige Transporterfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Wegen des Trümmerfelds auf der Kreuzung mussten die Straßen für die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Die Bergungen des Transporters und des Lkws, die beide stark beschädigt wurden, wurden von den jeweiligen Speditionen organisiert. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Von MAZonline