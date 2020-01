Disco Kulti: Ein Antrag empört zwei Bürgermeister

Ludwigsfelde

Kann, soll und will sich der Bürgermeister von Ludwigsfelde für den Erhalt des Tanz- und Nachtclubs „Kulti“ in Trebbin einsetzen? Und das mit der Begründung: „Das ,Kulti’ ist das einzige Angebot dieser Art im Einzugsbereich von Ludwigsfelde. Sollte dieses Etablissement, für welches ein Bedarf existiert, geschlossen werden, besteht die Gefahr, dass sich die dort siedelnde ,Musik’-, Sex-, Drogen- und Gewaltszene in die von Mercedes-Benz finanzierte Besserverdienenden-Hochburg Ludwigsfelde verlagert“? Vor dieser Frage stehen am Dienstag die Stadtverordneten von Ludwigsfelde.

Jüngste Körperverletzung am Wochenende

Auf ihrem Tisch liegt neben vielem anderen der Antrag der Fraktion LOL/Evolu – Rudolph Nagel/Die Partei und Fraktionschef Jens Wylegalla. Sie wollen, dass der Bürgermeister aufgefordert wird, sich für den Erhalt der Disco „Kulti“ einzusetzen. Die steht in Trebbin auf Stadtgelände. Zu Ende 2020 hatte Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) den Mietvertrag kündigen wollen, um das „Kulti“ zu schließen, vor allem wegen diverser Straftaten und Vorkommnisse. Erst am frühen Sonntagmorgen war es dort laut Polizeibericht zu einer Körperverletzung gekommen, anschließend bekam der Tatverdächtige Hausverbot. Ein 33-Jähriger hatte eine Dekoration von der Wand gerissen und einem 20-Jährigen auf den Kopf geschlagen.

Zeugen hielten Verdächtigen fest

Das Sicherheitspersonal verwies den Mann des Lokals, kurz darauf knallte es draußen: Böller beschädigten Scheiben, ein 18-Jähriger musste in einem Rettungswagen mit Knalltrauma behandelt werden. Laut Polizei versuchte der Verdächtige zu flüchten, Zeugen hielten ihn fest und übergaben ihn Polizisten. Die fanden beim Durchsuchen weitere unerlaubte Böller sowie betäubungsmittelähnliche Substanzen. Die Polizisten stellten sie sicher und erstatteten Strafanzeigen: wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen gefährlicher Körperverletzung.

Riedel : Ein Drittel Trebbiner im und am „Kulti“ gezeugt

Solche Ereignisse im „Kulti“ bewegten Berger, es schließen zu wollen: „Wir haben es dort mit Drogenhandel und -konsum, mit illegaler Beschäftigung, mit Alkoholkonsum Minderjähriger und Gewalttaten zu tun.“ Die Stadt sei für Sicherheit und Ordnung zuständig, so Berger, deshalb müsse sie handeln. Allerdings lehnte der Hauptausschuss kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung die „Kulit“-Kündigung mehrheitlich ab. Die Wählergruppe „Frischer Wind“ ist gegen die Schließung, sie fordert ein Freizeit-Konzept für die Jugend. Der Trebbiner Stadtverordnete Sascha Riedel (Die Partei) bat öffentlich zu berücksichtigen, „dass zirka ein Drittel der Trebbiner im ,Kulti’, seiner direkten Umgebung oder zumindest im Zusammenhang mit ihm gezeugt wurden, so auch ich.“

„Kulti“-Betreiber Frank Seifert spricht am MAZ-Telefon selbst über die Straftat vom Wochenende und sagt: „Es gibt in größeren Ansammlungen immer Leute, die über die Stränge schlagen, ob bei uns oder im Skatepark Ludwigsfelde.“ Er verweist auf den unbegrenzten Mietvertrag und erklärt: „Wir hatten inzwischen Treffen mit Ordnungsamt und Bürgermeister, die Kündigung ist vom Tisch.“ Berger erklärt, es gehe jetzt darum, mit dem Ordnungsamt den Einhalt des Jugendschutzgesetzes zu kontrollieren und um Drogen-Kontrollen mit der Polizei.

Berger : „Wir sind nicht die Müllkippe von Ludwigsfelde “

Die Begründung des Ludwigsfelder LOL/Evolu-Antrags geht übrigens noch weiter: Dass sich die Szene nach Ludwigsfelde verlagere sei „nicht im Interesse unserer von der Zuwanderung Besserverdienender lebenden und weiter aufblühenden Gemeinde. Notfalls sollte Ludwigsfelde versuchen, die heruntergekommene Stadt Trebbin über finanzielle Anreize dazu zu bewegen, die zuvor genannte Szene in Trebbin und damit von Ludwigsfelde fern zu halten.“ Berger ist empört: „Das ist eine Frechheit, was da gefordert wird. Wir sind nicht die Müllkippe von Ludwigsfelde.“

Igel : Ludwigsfelde braucht eigene Angebote

Sein Ludwigsfelder Amtskollege Andreas Igel ( SPD) distanziert sich inhaltlich und persönlich von dem Antrag: „Das ist für mich keine Basis kommunaler Zusammenarbeit.“ Er hält es zudem für nötig, dass Ludwigsfelde eigene Angebote für junge Menschen zwischen 15 und 25 schaffe und das nicht kleinen Nachbarkommunen überlässt.

Die Ludwigsfelder Stadtverordneten tagen am Dienstag ab 18 Uhr im Rathaussaal.

Lesen Sie auch:

Von Jutta Abromeit