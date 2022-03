Ludwigsfelde

Zwei Männer haben am Freitagnachmittag versucht, einen Kiosk in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde zu überfallen. Die beiden Täter versuchten dabei durch einen Griff in die Kasse Geld zu erbeuten.

Der Inhaber besprühte sie daraufhin mit Haarspray und konnte sie so vom Diebstahl abhalten. Die beiden Männer, vermutlich im Alter zwischen 17 und 18 Jahre, flohen daraufhin ohne Beute.

Schon am 22. Februar sollen sie versucht haben die Herausgabe von Geld zu erwirken – damals unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstands. Bei diesem Versuch wurden die beiden etwa 1,80 Meter großen Täter mit Farbe in die Flucht geschlagen. Die beiden trugen schwarze Bekleidung mit Kapuze und einen Mundschutz.

Von MAZonline