Ludwigsfelde

Einen immensen Schaden haben Unbekannte in einem Autohaus in Ludwigsfelde verursacht. Die Diebe drangen in der Nacht zum Sonnabend in das umzäunte Firmengelände am Weinbergsweg ein und machten sich dort an den Autos zu schaffen.

Dabei zerschlugen sie die Scheiben von 21 Fahrzeugen, montierten von 18 Fahrzeugen die Räder ab und entwendeten sie. Bei fast allen der betroffenen Fahrzeuge handelte es sich um Neuwagen. Der Schaden liegt laut vorläufigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Anzeigen wurden aufgenommen. Die Kripo ermittelt.

Von MAZ-online