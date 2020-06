Ludwigsfelde

In der Zeit zwischen Sonnabend, ab circa 12 Uhr, und Mittwoch, bis in den Morgenstunden, haben Autodiebe einen Mazda 3 mit dem amtlichen Kennzeichen TF-AA572 in Ludwigsfelde entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum laut Aussagen des Fahrzeug-Besitzers im Anton-Saefkow-Ring abgestellt worden. Der Schaden, der durch diesen Diebstahl entstand, beträgt etwa 20 000 Euro. Vor Ort sicherten Polizeibeamte die Spuren der unbekannten Diebe. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Personenkraftwagen eingeleitet. Bisher konnte der Mazda nicht gefunden werden.

Von MAZonline