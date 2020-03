Ludwigsfelde

In der Karl-Liebknecht-Straße in Ludwigsfelde verschafften sich unbekannte Täter am Mittwochnachmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Die Täter brachen einen Kellerverschlag auf und durchsuchten die Kellerräume. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fahrradschloss und entwendeten ein E-Bike des Herstellers Kettler. Laut Eigentümer entstanden auf diese Weise Schäden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline