Ludwigsfelde

Am Osterwochenende trieben Diebe ihr Unwesen in Ludwigsfelde und konnten sich in der Harro-Schulze-Boysen Straße unbefugten Zutritt zu einem Gartenhaus verschaffen. Dort entwendeten die unbekannten Täter einen hochwertigen Elektrorasenmäher. Auf diese Weise entstand für die Eigentümer ein Diebstahlschaden, in Höhe von ungefähr 450 Euro. Die Polizeibeamten sicherten am Montagvormittag Spuren der Täter vor Ort beim Gartenhaus und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZonline