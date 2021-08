Ludwigsfelde

Unbekannte Täter bauten zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in der Robert-Koch-Straße in Ludwigsfelde den Kühlergrill und eine Spiegelhalterung von einem Nissan ab. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern machen? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline