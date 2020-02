Ludwigsfelde

Am Löwenbrucher Ring in Ludwigsfelde wurde in der Zeit vom Sonnabend, dem 1. Februar, bis letzten Dienstag ein Sattelanhänger des Herstellers Schmitz gestohlen. Der Anhänger war zur Zeit der Tat unbeladen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 25 000 Euro. Die Polizei fahndet jetzt nach dem entwendeten Sattelanhänger.

Von MAZonline