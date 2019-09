Unterhaltungskünstler Dave Cobain zieht in den Kreis Teltow-Fläming

Ludwigsfelde

Eine der schillerndsten Figuren in der Ludwigsfelder Unterhaltungs-Szene wohnt noch in Berlin, zieht aber demnächst in den Kreis Teltow-Fläming: David Mehler alias Dave Cobain. Der 30-Jährige hat eine kubanische Mutter, sein Vater ist Amerikaner und er selbst arbeitet als Tanzlehrer, DJ, als Visagist und Musical-Darsteller.

Zurzeit gibt er Tanzkurse in der Ludwigsfelder Tanzschule Hueber, arbeitet in der Theater AG des Marie-Curie-Gymnasiums mit Dörthe Dräger an Schauspiel und Regie, an Tanz und Gesang; er steuert den Tanz-Part zum Kinder-Chor an der Gebrüder-Grimm-Grundschule bei, leitet an der Gottlieb-Daimler-Oberschule Ludwigsfelde und der Goethe-Grundschule Trebbin Hiphop-AGs und Ferienprogramme.

Der flippige Unbekannte

Viele der Kinder und Jugendlichen wissen nicht, wer der 1,97 Meter große flippige Mann ist, der da vor ihnen steht. Oder der plötzlich Energie geladen loslegt und zeigt, was er sich vorstellt. Der ihnen einmal erklärt, dass Bewegungen nicht aussehen dürfen, als hätte man einen Stock verschluckt, sondern dass sie fließen müssen. Und der zwei Lieder weiter dagegen fordert, ein Tanz solle gerade abgehackt aussehen, eben Break-dance-mäßig.

Der ausgebildete Tanzlehrer Dave Cobain ist Deutscher Meister im Hiphop-Formationstanz 2011, zweifacher Deutscher Meister im Latein-Tanz der S-Klasse 2010 und -11, war in Hamburg drei Jahre einer der Darsteller im Musical „König der Löwen“ und arbeitete fünf Jahre als Make Up Artist für den Fernsehsender RTL. Bei all dem war er regelmäßig bei Fernseh-Produktionen wie „ Deutschland sucht den Superstar“ „Let’s dance“ oder dem „Perfekten Promi-Dinner“ dabei. Die Liste der Promis, mit denen es Arbeitsfotos von ihm gibt, ist lang.

Hiphop-Trainer Dave Cobain gibt in Ludwigsfelde Tanzkurse, hier mit Freundin Alegra Curtis, der Tochter des Schauspieler-Paares Toni Curtis und Christine Kaufmann Quelle: privat

Als Kubaner liege ihm natürlich Musik im Blut, sagt er zu seiner Biografie. „Aber dazu kommt, dass meine Oma in Kuba eine Tanzschule hatte, die es auch heute noch gibt. Und noch heute stattet meine Mutter Tänzer dort für den kubanischen Karneval aus“, erzählt der Vielseitigkeitskünstler. Er ist eines von fünf Kindern. „Das in der Mitte“, erklärt er; damit habe er an Geschwistern alles: großen Bruder, große Schwester, kleinen Bruder, kleine Schwester. „Mein kleiner Bruder ist 20 und tanzt auch, in München“, erzählt Dave Cobain.

Hiphop-Trainer Dave Cobain gibt in Ludwigsfelde Tanzkurse, hier in Essen beim Varieté Georgspalast mit Freundin und Sängerin Loona Quelle: privat

Er wächst nahe Chemnitz bei der anderen Oma auf. Und tanzt: Mit vier Jahren beginnt er mit klassischem Ballett, mit acht kommt Hiphop dazu. Als er 13 ist folgt Ballett-Unterricht an der berühmten Gret-Palucca-Hochschule in Dresden, mit 15 Jahren ist er im Tanzkurs bei Köhler-Schimmel in Chemnitz. Nach dem Schulabschluss pendelt er: Montags bis freitags ist Tanzlehrer-Ausbildung in Chemnitz beim Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verband, freitags bis sonntags Praktikum in der Musical-Ausbildung an der Stage Entertainment in Hamburg.

Als Visagist begann er übrigens, weil er eine Wette verloren hatte und einen Abend lang als Travestie-Künstler feiern musste. „Der Erfolg hat mich animiert, das professionell zu lernen.“ Gedacht, getan, auch mit diesem Metier verdient er seither Geld. Was kommt nun noch? „Man sollte sich bei aller Begeisterung nicht verzetteln“, meint er. Und erklärt: „Mit meinem bunten Blumenstrauß an Qualifikationen bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden.“

Von Kirby zu Dave Cobain

Sein Künstlername: Wie der berühmte Nirvana-Sänger Kurt Cobain hat auch Dave im Februar Geburtstag. „Auch ich bin ein ,Wintertier’, so was verbindet schon mal“, sagt der junge Cobain halb ironisch. Und erzählt, wie’s kam: „In der Schule bin ich damals überall mit dem Nintendo-Spiel Kirby rumgelaufen, das war auch mein Spitzname bis zur 10.“ Dann wurde er DJ und nannte sich in Anlehnung an Spiel und Spitznamen Da Cobi. Da war es bis „ Dave Cobain“ nicht mehr weit.

Allerdings ging ihm mit Mitte 20 die Fragerei nach der Verwandschaft sehr auf den Geist. Ernsthaft überlegte er, sich umzubenennen, denn inzwischen wurde er auf der Straße erkannt und angesprochen. „Mega-überfordert“ fühlte er sich, es war ihm peinlich, vor allem dann, wenn er mit Freunden einfach nur weggehen wollte. „Doch letztlich hab’ ich mir vor zwei oder drei Jahren gesagt: Diesen Namen hast du gewollt, also steh’ auch zu ihm.“ Deshalb also endgültig Dave Cobain.

Hiphop-Trainer Dave Cobain gibt in Ludwigsfelde Tanzkurse; hier 2014 mit Alexander Klaws, dem ersten Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" Quelle: privat

Und als der sagt er, das einzige, was er sich von den Deutschen abschaute, sei ihre Pünktlichkeit. Die sei hilfreich. „Bürokratie und Engstirnigkeit dagegen sind mir ein Greuel.“ Die sonnige, kubanische Lebensfreude und Musik, das liebe er. Dazu als Freigeist sein kreatives Köpfchen ausleben zu können, das sei Leben pur. „Dazu passt mein Hund, ein Jack Russel. Der ist genauso hibbelig wie ich.“

Lebenspartner ist Tanzmuffel

Zuletzt die Frage: Wie hat es ihn vor die Tore der Hauptstadt verschlagen? Er lacht: „Aus zwei Gründen. Eine Tanzlehrerin in Clärchens Ballhaus in Berlin hatte auch Kurse in Trebbin. Als ihr das wegen der eigenen Kinder zu viel wurde, bat sie mich einzuspringen. Ab da ergab ein Kurs den nächsten.“ Und der zweite Grund: In wenigen Wochen zieht Dave Cobain nach Luckenwalde. Mit seinem Lebenspartner, der als Tierpfleger im Wildpark Johannismühle arbeitet. „Und der ist ein bekennender Tanzmuffel. Das war für mich anfangs sehr gewöhnungsbedürftig“, erzählt der junge Mann, „doch Gegensätze ziehen sich offenbar wirklich an.“

Von Jutta Abromeit