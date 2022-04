Ludwigsfelde

Auf dem Gelände des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Lisum) sollen bald Geflüchtete unterkommen. Wie das Sozialamt des Landkreises Teltow-Fläming mitteilt, seien in den vergangenen Wochen die Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Zwar seien derzeit noch einige Punkte – etwa die Lieferzeiten für Möbel – schlecht kalkulierbar. Deshalb könne auch noch kein konkreter Eröffnungstermin genannt werden. Aber: „Das Sozialamt geht von einer Eröffnung innerhalb der nächsten Wochen aus“, heißt es.

Nach Angaben der Ludwigsfelder Stadtverwaltung könnten in dem neuen Standort in Ludwigsfelde-Struveshof bis zu 150 Menschen unterkommen. Bürgermeister Andreas Igel (SPD) hatte erst kürzlich bei der Sitzung der Stadtverordneten darüber informiert, dass die Stadt mit dem Landkreis in Kontakt stehe, um angesichts des Krieges in der Ukraine Unterbringungsmöglichkeiten für die geflohenen Menschen zu schaffen. Neben dem Standort Lisum seien auch weitere Gebäude ins Auge genommen worden.

Weiteres Gebäude im Ludwigsfelder Brandenburg Park?

Später präzisierte das Rathaus, dass es sich etwa um ein Gebäude im Brandenburg Park handele. Das stehe dem Landkreis bereits zur Verfügung und wurde schon 2015/2016 zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Kreisverwaltung sagte der MAZ, dass man wegen laufender Vertragsverhandlungen derzeit noch keine weiteren Angaben machen könne. Sie bestätigte allerdings, dass im nördlichen Landkreis „ein Objekt mit voraussichtlich weniger als 100 Plätzen zur kurzfristigen Nutzung angemietet werden soll“.

Wie berichtet, sind die derzeitigen Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen in Ludwigsfelde erschöpft. Das liegt unter anderem daran, dass aktuell noch Bewohner des Großbeerener Übergangswohnheims in Ludwigsfelde unterkommen. Die Großbeerener Unterkunft wird derzeit saniert und soll im Mai fertig sein.

Große Hilfsbereitschaft in Ludwigsfelde

Bürgermeister Igel hatte vor den Stadtverordneten auch darauf verwiesen, dass es in Ludwigsfelde eine große Hilfsbereitschaft gebe – etwa dadurch gekennzeichnet, dass viele Bürgerinnen und Bürger selbst Platz geschaffen hätten, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen.

Das werde von den Geflüchteten mit einer „außerordentlich hohen Dankbarkeit“ beantwortet. Um ihnen eine Begegnungsstätte zu bieten, wurde kürzlich das „Puro Vita“ in der Erich-Weinert-Straße zum Treffpunkt „Ludwig“ umgewandelt. Bis zum Abriss des Gebäudes kann das „Puro Vita“ vorerst als Treffpunkt für Flüchtlinge und Gastfamilien genutzt werden.

In Ludwigsfelde fehlen Kita-Plätze

Trotz aller Hilfsbereitschaft steht Ludwigsfelde jedoch noch vor einer ganz anderen Herausforderung: Der Stadt fehlen ohnehin schon dringend benötigte Kita-Plätze. Sollten nun noch zusätzliche Kinder betreut werden müssen, wird es erst recht schwierig. Bereits in der Stadtverordnetenversammlung hatte Paul Niepalla, Bereichsleiter für Soziales, Familien, Sport und Kultur, auf Nachfrage Jens Wylegallas (LOL/evoLu/Sport für Ludwigsfelde) über die Situation der fehlenden Kapazitäten informiert.

Die Kita „Schwalbennest“ in Ludwigsfelde. Hier gibt es derzeit zwar Kapazitäten – allerdings fehlt dort Personal. Quelle: Jutta Abromeit

Wie die MAZ berichtete, herrscht seit März ein Aufnahme-Stopp in den städtischen Kitas. Zwar schafft die neue Kita am Westverbinder etwas Abhilfe, wird aber erst Ende des Jahres fertiggestellt. Nach Rathaus-Angaben gäbe es zwar in der Kita „Schwalbennest“ aktuell Kapazitäten – allerdings fehle es dort an Personal. Eine Vergrößerung von Schulklassen oder die Ausweitung des Betreuungsschlüssels in Kitas werde durch das Bildungsministerium aktuell ausgeschlossen, so das Rathaus – weswegen es rechtlich nicht möglich sei, weitere Kinder aufzunehmen.

Von Johanna Apel