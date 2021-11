Ludwigsfelde

Ein Kirschbaum für die Mosaikschule: Der Ludwigsfelder Verein Grünstreifen hat gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Mosaikschule einen Knorpelkirschbaum gepflanzt.

Anlass für das Geschenk des Ludwigsfelder Vereins war die Umbenennung der ehemaligen Förderschule. Und nicht nur das: Gemeinsam mit dem Vereinsmitgliedern konnten die Mosaikschüler vor wenigen Tagen auf ihrem Schulhof nicht nur den Baum pflanzen, sondern auch vom Verein mitgebrachte Blumenzwiebeln.

Ludwigsfelde soll grüner werden

Im Anschluss an die Pflanzaktion fand außerdem ein Arbeitsgespräch statt, um zukünftige Projekte und eine weitere Zusammenarbeit zu besprechen, wie der Verein mitteilt.

Der Verein Grünstreifen setzt sich unter anderem für mehr Grünflächen in der Stadt ein und organisiert Pflanzaktionen. Erst kürzlich hatten sich die Vereinsmitglieder in einem Positionspapier dafür ausgesprochen, durch eine Aufwertung der Grün- und Freiflächen in einem Wegenetz mehr für den Schutz und die Förderung der Natur in Ludwigsfelde zu tun.

Von Johanna Apel