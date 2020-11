Ludwigsfelde

Wer im Frühjahr einen schönen Vorgarten haben möchte, solle jetzt noch schnell ein paar Blumenzwiebeln in die Erde bringen. Die Mühe könnte sich lohnen, denn der Ludwigsfelder Verein Grünstreifen will im kommenden Frühling den schönsten (Vor-)Garten der Stadt prämieren. Mit der Aktion will der Verein dazu aufrufen, Schottergärten abzuschaffen und gegen begrünte Flächen auszutauschen. „Wir wollen die Menschen in Ludwigsfelde davon überzeugen, lebendige Gärten anzulegen“, teilte die Vorsitzende von Grünstreifen, Liza Ruschin, dazu mit.

Schottergärten sind keinesfalls pflegeleicht

Ein Schottergarten sei das genaue Gegenteil davon: Flächen, die mit Steinen aufgefüllt und oft höchstens mit exotischen Pflanzen wie Thuja, Pampasgras oder Kirschlorbeer bepflanzt sind, seien für Insekten und Vögel unattraktiv, argumentiert Lia Ruschin. Anders sei das allerdings bei „echten Steingärten“, die natürliche Felslebensräume nachbilden und Lebensraum für Wildpflanzen, Eidechsen, Insekten und Spinnen bieten können, erklärt der Verein Grünstreifen. „ Schottergärten sind meist ein ökologischer Totalausfall.“

Vorstandsmitglied Christopher Riemann-Böhm betont, dass moderne Schottergärten keineswegs pflegeleicht sein – auch wenn das immer wieder behauptet werde. „Zwischen den Steinen kämpfen sich mit der Zeit Wildkräuter und Gräser hindurch“, sagt er. Dem Unkraut reiche als Grundlage, was der Wind heran weht. „Wird ein Schottergarten nicht aufwendig sauber gehalten, erobert ihn die Natur sich Stück für Stück zurück.“ Zudem führe ein geschotterter Garten zu einer unnötigen Versiegelung des Bodens, wodurch Regen nicht vor Ort versickern kann und bei Unwettern das Risiko für Überflutungen in der Nachbarschaft steige.

Daher appelliert der Verein an die Ludwigsfelder, ihre Gärten stattdessen naturnah zu gestalten. „Angesichts des Klimawandels, des Insektensterbens und des allgemeinen Artenrückgangs sollten wir alle der Natur zumindest in unseren Gärten einen kleinen Rückzugsraum zugestehen“, sagt Riemann-Böhm. Lebendige Gärten würden Schmetterlingen, Vögeln und Hummeln Lebensraum bieten, saubere Luft produzieren und zur Abkühlung der Siedlungen beitragen.

Inzwischen haben Brandenburgs Ämter sogar rechtliche Mittel gegen Schottergärten vorzugehen. Zwangsmaßnahmen sollten aber nur ein letztes Mittel sein, heißt es seitens des Vereins. Zunächst sei es wichtig, die Ludwigsfelder über die bestehenden Vorschriften und die Gründe zu informieren. Eine Veranstaltung, die der Verein zu dem Thema durchführen wollte, musste coronabedingt verschoben werden und wird voraussichtlich im nächsten Jahr nachgeholt.

