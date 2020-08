Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde hat sich am Wochenende der Heimat- & Verschönerungsverein „Ludwigsfelder Kieze“ gefunden. Die Vereinsmitglieder wollen „für die Bürgerinnen und Bürger von Ludwigsfelde und seinen Ortsteilen Aufgaben zur Verschönerung der Stadt“ wahrnehmen. Christian Quade, einer der Aktiven beschreibt die Absichten des Vereins: „Wir wollen Ideen, die an den Verein herangetragen werden oder aus dem Verein selbst entstehen, zu Projekten heranwachsen lassen. Wir möchten mit den Projekten, die den Geist der Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder treffen und ihnen ein heimatliches Gefühl geben, eine Kiezmentalität fördern.“

Der Verein will sich Aufgaben widmen wie der Unterstützung bei der Suche, Erschließung und Pflege von örtlichen Spazierwegen, Wanderwegen, Radwegen und Fahrradstraßen. Die Denkmal-, Landschaftspflege und der Umweltschutz sowie das Schaffen von Traditionen, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen heimatlicher, heimatkundlicher und kultureller Art sind ebenfalls Ziel des Vereins.

Trimm-dich-Pfad

Die Gründungsmitglieder haben sich aus Freundschaften, Nachbarschaften und anderen gemeinsamen Interessen zusammengefunden. „Dabei haben wir bereits eine Vielzahl von Ideen, die wir gerne umsetzen möchten“, sagt Quade. Erste Überlegungen gehen in die Einrichtung eines „Trimm-dich-Pfades“ am Pechpfuhl. Auch Wanderwegtafeln möchte der Verein gerne einrichten. „Wir freuen uns über viele weitere Mitglieder, die unseren Verein aktiv unterstützen möchten, das Miteinander in den Kiezen durch gemeinsame Projekte zu fördern“, sagt Christian Quade.

Herbstputz in Ludwigsdorf

Der Verein „Ludwigsfelder Kieze“ soll möglichst zeitnah ins Vereinsregister eingetragen werden und ist über die Homepage www.ludwigsfelderkieze.de sowie in den Social Media Plattformen Facebook und Instagram erreichbar. Als allererstes wollen die Mitglieder den 2. Herbstputz in Ludwigsdorf unterstützen, der am 19. September 2020 im Rahmen des World Cleanup Days 2020 stattfindet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Ludwigsdorf. Kontakt: ludwigsfelderkieze@gmail.com Christian Quade, Ludwigsallee 34, 14974 Ludwigsfelde Tel.: 0176/21 19 10 95.

Von Udo Böhlefeld