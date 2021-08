Ludwigsfelde

Der Wohnpark Am Brunnen in Ludwigsfelde wird weiter gebaut, an der Ecke Fuchsweg/Wieselweg bereiten Bauleute seit dieser Woche das Gelände für eine vierte Stadtvilla vor. Sie wird ebenso aussehen wie die drei bereits bestehenden gegenüber, im klassizistischen Stil.

Seit dieser Woche bereiten Bauleute das Gelände für eine vierte Stadtvilla des Wohnparks Am Brunnen vor; drei Stadtvillen gegenüber sind seit Jahren bewohnt. Quelle: Jutta Abromeit

Initiator und Bauherr des Brunnenparks ist der Ludwigsfelder Unternehmer Ralf Behrens. Jetzt bekomme allerdings sein Sohn Maximilian das Zepter in der Firma langsam überreicht, sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der MAZ. Die ersten drei Häuser sind seit 2016 bewohnt, dafür hatten Behrens und seine Frau rund vier Millionen Euro investiert. Entstanden waren 24 barrierefreie Wohnungen zwischen Anton-Saefkow-Ring und Fuchsweg.

Die ganz bewusst in Zentrumsnähe gebauten Häuser mit jeweils acht Wohnungen haben die „Kleeblatt“-Grundschule vor der Tür, dahinter liegt der drei Hektar große Sport- und Spielpark, zur Potsdamer Straße sind es wenige Schritte, und dennoch sind die Gebäude von viel Grün umgeben. Das zusammen macht diesen Kiez für alle Generationen attraktiv.

Weitere Villen wären möglich

Möglich wären in dem Areal bis hin zu den Garagen am Jagdweg nach Behrens’ Worten weitere solcher Villen. Eine fünfte neben dem jetzigen Bauplatz soll kommen, wann, das hänge von Grundstückskauf und Baugenehmigung ab, so der Unternehmer. Ob es gegenüber weitere dieser dreistöckigen Bauten geben kann, das würden Verhandlungen mit der Stadt und der kommunalen Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat ergeben, sagt Behrens.

Auf die Frage, ob er bei seiner Zusage vom Baustart bleibe, den Brunnen auf der westlich benachbarten Grünfläche wieder zu beleben und die zerstörte Kunstharz-Skulptur zweier Mädchen zu ersetzen, erklärt er: „Es ist unser Konzept, den Park insgesamt zu entwickeln. Diese Fläche, wo mal die Brunnen-Gaststätte stand, darf man bei der Bevölkerungsdichte dort nicht auch noch mit Hochhäusern zupflastern.“ Wenn er von der Stadt grünes Licht auch für die Gestaltung des Wohnparks bekomme, dann bleibe es selbstverständlich dabei, sagt Behrens.

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) sagt dazu: „Wir haben den Eigentümer dieser Baugrundstücke als Partner kennen gelernt, der seine bisherigen Verträge mit der Stadt zuverlässig erfüllt hat, und sind offen für weitere Gespräche.“

Von Jutta Abromeit