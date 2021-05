Ludwigsfelde

In der aktuellen Tarif-Auseinandersetzung der IG Metall für den Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen gibt es noch immer keine Einigung, deshalb begann bei den 2000 Autobauern von Mercedes (MB Lu) mit der Nachtschicht am Dienstagabend ein vierter Ganztags-Warnstreik. Im Kampf um ein Angleichsgeld in Ostdeutschland für die drei Stunden Mehrarbeit pro Woche für gleichen Lohn ist es seit März der fünfte Warnstreik, der erste war ein mehrstündiger Autokorso.

Dieses Mal stand in der Frühschicht am Mittwoch MB-Lu-Betriebsratsvorsitzende Hanns Schneider gemeinsam mit Vertretern der Jugendauszubildenden-Vertretung als Streikwache am Südtor; er sagte: „Bisher gibt es auch jetzt wieder keinen Streikbrecher.“ Dennoch herrscht ein Kommen und Gehen am roten Verpflegungszelt und im weißen Großzelt mit Bänken: Gewerkschaftsmitglieder kommen zum Registrieren fürs Streikgeld. Das zahlt die Gewerkschaft je nach IGM-Beitrag. „Jeder, der Streikgeld haben will, muss hier ins Streikbüro kommen, damit sein elektronischer Streikcode registriert wird“, erklärt die Frau von der IG Metall.

So sehen die Streikkarten aus, auf denen für jeden, der Streikgeld haben will, ein ein Code vermerkt ist. Quelle: Jutta Abromeit

Der Sprinter-Hersteller Mercedes ist derzeit der einzige Warnstreik-Betrieb im Bereich der Geschäftsstelle Ludwigsfelde. Ihr 1. Vorsitzender Tobias Kunzmann erklärt: „Bei Rolls Royce und MTU herrscht Kurzarbeit, Schaeffler in Luckenwalde mit seinen 450 Beschäftigten war zweimal bei unseren 24-Stunden-Aktionen dabei und Gestamp nebenan hier im Industriepark hatte sich mit stundenweisen Warnstreiks beteiligt.“

Noch sei kein Verhandlungsende abzusehen, erklärt der Gewerkschaftschef. Die IGM-Tarifkommission berate am Mittwoch noch einmal, „und dann ist bis Montag erstmal Ruhe, weil auch Mercedes ein langes Feiertags-Wochenende hat“. Die IG Metall-Geschäftsstelle Ludwigsfelde vertritt mehr als 6000 Mitglieder zwischen Trebbin und Wildau.

An der Verpflegungsstelle der IG Metall vor dem Südtor von Mercedes im Industriepark Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Die Übernahme des Tarif-Abschlusses aus westlichen IGM-Bereichen hatten die Arbeitgeber für den hiesigen bisher abgelehnt. Das sei vor dem Hintergrund, dass der Daimler-Konzern seine Dividenden an Aktionäre von 700 Millionen Euro 2019 fürs vergangene Jahr auf 1,4 Milliarden Euro verdoppelte, nicht nachvollziehbar, so Kunzmann, „denn 700 Millionen Euro hat Daimler vom Staat als Kurzarbeitergeld bekommen“.

Von Jutta Abromeit