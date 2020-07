In Ludwigsfelde wird der Parkplatz vor dem Krankenhaus ab Montag, dem 3. August, gesperrt. Die Sperrung wird laut einer Pressemeldung bis in den Herbst andauern. Stattdessen sollen die Parkplätze vor dem Waldstadion oder auch die Parkflächen am Krankenhaus über die Zufahrt der Straße der Jugend genutzt werden.