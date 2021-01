Ludwigsfelde

Fröhlichkeit und Unbeschwertheit sind ein wenig verschüttet. Umschalten und reagieren – das kann er immer noch, das waren in all seinen Projekten schon seine Markenzeichen; jetzt mit Corona sind sie mehr gefragt denn je. Doch dass er eine neu gegründete Firma gleich wieder abmelden muss, dass er sich mal mit dem Verlag von Roland Kaiser um einen gecoverten Titel streitet und im Moment nicht genau weiß, ob er mal wieder zurück auf die Bühne kommt, das hätte René Krawielicki kaum gedacht. Der Sänger und Tänzer, Komponist und Entertainer ist vor allem eines: Vollblutmusiker. Mit Corona wurde nun auch er ausgebremst, zurzeit ist er Energieberater. Notgedrungen, „irgend wovon muss ich leben in dieser Zeit“, erklärt der ehemalige Ludwigsfelder.

Zur Galerie

Dabei hatte der 39-Jährige mit Beginn der Pandemie sofort von seinem Erfolgsduo „Diese Typen“ (vorher 20 Jahre lang René & Schenk) umgesattelt: Mit dem Geschäftsführer eines Finanz- und Vermögensunternehmens gründete er eine Beratungsfirma, um Solo-Selbständige und Firmen vor allem in der Corona-Krise steuerlich, rechtlich und in Sachen Förderung zu beraten. Er sah sich gut gewappnet: mit der Erfahrung von zehn Jahren Musikschule, 26 Jahren Tanzschule in Ludwigsfelde, mit etlichen Bands wie Gardens End, Mister Boom oder Partyshakers, mit der Agentur Junevent, einer Model-Woche mit Stefanie Griesinger auf Mallorca, mit der geretteten Berliner Fernsehturm-Silvesterfeier, hunderten Auftritten zwischen Hasso Plattner Institut, großen Stadien und kleinen Wohnzimmern oder Dutzenden Ideen und initiierten Projekten wie dem Graffity Open Air unter den Autobahnbrücken von Ludwigsfelde oder dem Lu Festival und all seinen Kontakten in der Unterhaltungswelt.

Beratungsfirma gegründet und abgemeldet

4000 Euro für jeden, der unternehmerisches Know-How in Anspruch nimmt, stellte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( Bafa) im Frühjahr mit einer neuen Förderung als Startkapital für Firmengründer bereit. „Die Idee überzeugte mich total“, so der Allrounder. Nur: Als er den Antrag stellte, war der Fördertopf leer. Umgehend musste er die Segel wieder streichen. Die Ironie: „Mit Wirkung zum 01. Januar 2021 wurde die Richtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-Hows um zwei Jahre verlängert“, steht jetzt auf der Bafa-Internetseite. „So lange hätte ich aber nicht durchgehalten“, sagt der umtriebige junge Mann.

Streit um Roland Kaisers „Joana“

Mit seinem Duo-Partner Sebastian Schenk sind sie seit 2018 „Diese Typen“. Im März dachten sie sich eine Corona-Parodie auf Roland Kaisers „Joana“ aus, stellten sie „mit allen rechtlichen Erfordernissen“, wie der Schöpfer erklärt, auf Youtube. Mehr als fünf Millionen Mal sei der Song auf allen möglichen Facebook-Seiten gelaufen. Dann sperrt Kaisers Verlag ihn, erst im August wird er nach Anwalt-Mühen wieder frei geschaltet. Auch das sei eine unschöne Erfahrung, so der Berliner.

Inzwischen ist er Energieberater für Strom und Gas. Wie geht das? „Mein Vater ist Bauingenieur und eine Tante entwickelt Nachhaltigkeitskonzepte“, erklärt René Krawielicki. Da dachte er sich, vor dem Hintergrund der CO2-Steuererhöhung seit Jahresbeginn wäre viel Beratung nötig. Über sein Gewerbe Strom und Gas Berlin ist er nun bei Privatpersonen, Firmen und Kleingewerbe in Sachen Energieberatung und Tarifoptimierung unterwegs. Weniger zu tun als vor Corona habe er nicht, arbeite weiter täglich bis zwölf Stunden.

Mit Corona entwickeln sich neue Formate

Zwölf Stunden Arbeit am Tag auch ohne Kultur? René Krawielicki erklärt das so: „Im Hintergrund muss ja das gesamte Business weiter laufen, wenn ich hinterher wieder durchstarten will.“ Kontakte müssten gepflegt werden, musikalische müsse er auf dem laufenden bleiben – „einige Bands gibt es inzwischen nicht mehr, andere gibt es neu“ –, und wenn er auf dem Video-Markt nicht aktuell bleibe, sei er schnell hinten dran. „Mit Corona entwickeln sich ja auch ganz neue Sachen. Wir suchen ja auch permanent danach, um im Gespräch zu bleiben“, sagt er.

Im Januar 2020 hatte er für Videoproduktionen neue Technik gekauft. Beim MAZ-Gespräch „blättert“ er in seinem elektronischen Kalender vom Februar: Mehr als 100 Termine und Auftritte waren fest gebucht, 200 weitere Konzerte und Auftritte in Vermittlung. „Am 12. März kam der Stopp, bis Ende April waren 260 Absagen da. Ich musste handeln“, sagt Krawielicki. Und löste die Firma Junevent mit einer Vollzeit-Kraft, zwei Geschäftsführern, einem Assistenten, einem Buchhalter und etlichen Bindungen an Honorarkräfte für Grafik und Musik auf. Schweren Herzens.

„Kultur ist Teil unseres Zusammenlebens“

Allerdings gebe es einen großen Unterschied zu früher: „Strom und Gas kann ich abends ablegen. Aber die kreativen Projekte, die bleiben im Kopf.“ Seine Fähigkeit umzuschalten und zu reagieren hilft ihm auch jetzt. Heute sagt der studierte Musik- und Kulturwissenschaftler: „Egal, wie unerfreulich Situationen waren oder noch sein werden – ich weiß inzwischen, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Fertigkeiten für mehr als einen Job hat.“ Und auch wenn Kanzlerin Angela Merkel am 2. November wörtlich von „dieses Veranstaltungs-Dings“ gesprochen habe, bleibe er von einem überzeugt: „Kultur ist neben der Auto- oder anderer Industrie ein sehr ernst zu nehmender Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.“

Von Jutta Abromeit