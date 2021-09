Ludwigsfelde: Vorstand des Märkischen Kinderdorfs bestätigt

Ludwigsfelde

Im Juni wurde das Märkische Kinderdorf 30 Jahre alt – nun hat es auch ganz offiziell einen neuen beziehungsweise alten Vorstand. Wie Sprecherin Melanie Glass mitteilte, wurden Hans-Erwin Baltrusch, Barbara Dreger, Ute Schneider, Guido Sachs und Beate Kahl bei der jüngsten Mitgliederversammlung Anfang September für zwei weitere Jahre in den Vorstand gewählt – und somit in ihrem Amt bestätigt. „Die Vorstandswahl zeigte einmal mehr, dass Vertrauen und Beständigkeit große Konstanten im Kinderdorf sind“, so Glass.

Beim direkt anschließenden Vereinsfest im kleinen Rahmen präsentierten Kinder und Mitarbeiter kreative Beiträge aus 30 Jahren Märkisches Kinderdorf. Dabei sei es auch zu „sehr emotionalen Momenten“ gekommen, sagte Glass. Ein Jugendlicher habe etwa das Kinderdorf als „sein Zuhause“ bezeichnet – was die Anwesenden wiederum sehr berührt habe.

37 Kinder im Märkischen Kinderdorf

Der gemeinnützige Verein Märkisches Kinderdorf wurde im Juni 1991 gegründet, Vorgänger ist ein Kinderheim in Märkisch Wilmersdorf (Trebbin). Derzeit leben dort 37 Kinder im Alter zwischen vier und 21 Jahren, aufgeteilt auf fünf Wohngruppen. Im Märkischen Kinderdorf sind derzeit 48 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 35 Erzieherinnen und Erzieher.

Von Johanna Apel