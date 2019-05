Ludwigsfelde

Eine Zeugin hat beobachtet, wie drei Jugendliche am Sonntagabend an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde diverse Wahlplakate mit Symbolen und Schriftzügen mit verfassungsfeindlichem Inhalt beschmierten. Am nächsten Tag sah sie dann beim näheren Betrachten, was auf die Wahlplakate geschrieben hatte - und informierte die Polizei, denn es handelte sich um verfassungsfeindliche Aufschriften. Die Beamten stellten insgesamt drei beschädigte und beschmierte Plakate fest, die sichergestellt wurden. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden geschrieben und an den Staatsschutz der Polizeidirektion West für weitere Ermittlungen abgegeben.

