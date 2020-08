Ludwigsfelde

Als Angela Merkel den Satz sprach, der wohl auf ewig mit ihr verbunden sein wird, saßen Mohammad Yassin, seine Frau Rabiaa Ghomeira und ihre drei Kinder noch in einer türkischen Kleinstadt nahe der syrischen Grenze fest, wo man eher wenig über Details der deutschen Innenpolitik redet. Dass Deutschland etwas schaffen will, soll oder muss, davon erfuhren die Yassins damals nichts. An diesem 31. August 2015 war ihnen nur klar, dass sie selbst einen Weg vor sich haben, der länger sein würde als die 3500 Kilometer bis Berlin. Viel länger.

Im August 2020 sitzt Rabiaa Ghomeira, inzwischen 44 Jahre alt, in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung im obersten Stock eines Ludwigsfelder Plattenbaus und weiß nicht recht, ob ihre Familie diesen Weg inzwischen bewältigt hat. Wann hat man es schon geschafft in Deutschland? Wenn man die Sprache spricht? Wenn man eine Arbeit hat? Ein Haustier? Ein Auto? Wenn die Kinder gut in der Schule sind? Man vom Nachbarn gegrüßt wird? Nicht alles davon trifft zu auf die Yassins, aber immerhin einiges. In jedem Fall habe Deutschland vieles richtig gemacht, sagt Rabiaa. „Unser Gefühl für Deutschland ist ein gutes.“

Einige haben studiert, andere sind gestolpert

Nach viereinhalb Jahren Ankommen, Fortkommen und Integration sagt dieses gute Gefühl etwas über Rabiaa aus und über ihre Familie, vielleicht aber auch darüber, ob diese veränderte Gesellschaft ein Stück zusammengefunden hat. Denn die Yassins sind so etwas wie die syrischen Durchschnittsflüchtlinge. Von denen, die Anfang 2016 mit ihnen in den Heimen in Ludwigsfelde und Umgebung lebten, sind einige schon deutlich weiter als sie. Der junge Kurteiba lebt in Dresden und ist dort fast mit seinem Medizinstudium fertig, Adel arbeitet als Softwareentwickler bei einer großen Beraterfirma in Berlin, Firas steht vor dem Master in politischer Ökonomie. Andere hingegen sind gestolpert auf dem Weg. Sie haben ihre Ausbildungen abgebrochen, ihre Deutschkurse verlassen. Ganze Familien leben vom Staat und werden daran auch künftig wenig ändern. Das ist so.

Seit mehreren Jahren beleitet die MAZ die syrische Flüchtlingsfamilie Yassin. 2016 kamen Vater Mohammad, Mutter Rabiaa und die Kinder Rabiee, Hala und Meis nach Ludwigsfelde. Sie sind angekommen.

Die Yassins hingegen schlagen sich weiter durch – und das, so findet nicht nur Rabiaa, zuletzt gar nicht schlecht. Mohammad, einst Erster Offizier in der Hochseeschifffahrt, hat eine Arbeit als Schweißer bei einer Rohrleitungsfirma in Ludwigsfelde bekommen, nachdem er drei Weiterbildungen bei einem Ludwigsfelder Bildungsträger durchlaufen hat. Rabiaa selbst hat gerade einen Kurs im Rechnungswesen abgeschlossen. Sohn Rabiee geht aufs Oberstufenzentrum, um dort sein Fachabitur zu machen. Hala, die ältere der beiden Töchter, ist gerade aufs Gymnasium gewechselt. „Als eine der Besten in ihrer Klasse“, sagt Rabiaa. Das sind zählbare Ergebnisse des Schaffens.

Nach der Flucht beginnt man von null

Aber auch der Alltag, den die Familie inzwischen lebt, ist von einem deutschen Alltag kaum noch zu unterscheiden. Die jüngste Tochter, Meis, geht in die Kita und plappert so akzentfrei wie niemand sonst im Hause Yassin. Katze Tommy wird langsam stubenrein. Die Wohnung, mit der Mohammad und Rabiaa anfangs fremdelten, ist zwar immer noch zu klein für fünf, aber die Yassins haben sich arrangiert. Wo früher der Esstisch stand, haben sie für Rabiee ein eigenes Zimmer abgetrennt, das der 15-Jährige sofort in eine Jugendhöhle verwandelt hat, beleuchtet nur durch das Flackern seiner Gaming-Tastatur. „Ich hoffe aber noch immer, dass wir mal ein Haus haben können. Es muss nicht groß sein“, sagt Rabiaa.

Die MAZ begleitet die Yassins, seit sie in Ludwigsfelde leben.

Bis dahin stehen aber noch grundlegendere Aufgaben an. Der Aufenthaltstitel muss verlängert werden, erstmal um weitere drei Jahre, danach irgendwann unbefristet. Rabiaa will Bewerbungen schreiben, zunächst für ein Praktikum im öffentlichen Dienst. Auch die Führerscheinprüfung will bestanden werden. „Aber im Vergleich zu der Situation vor fünf Jahren sind das Kleinigkeiten“, sagt sie. Wer in ein fremdes Land kommt, muss nicht nur die Sprache lernen, sondern die ganze Gesellschaft verstehen. Man beginnt von null in einem Dschungel voller existenzieller Gefahren. Dagegen ist ein Führerschein nichts.

Ein Gefühl von Heimat

Haben sie es nun schon geschafft? Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Aber wenn man Rabiaa Ghomeira fragt, ob sie sich in Ludwigsfelde zuhause fühlt, dann lächelt sie übers ganze Gesicht. „Egal wo ich hinfahre, ob zu Freunden, zur Schule, zum Einkaufen nach Berlin oder in den Urlaub. Wenn ich in Ludwigsfelde am Bahnhof ankomme, dann fällt etwas von mir ab“, sagt sie. Selbst wenn es dann dunkel ist und kalt, wenn sie 20 Minuten laufen muss bis zur Wohnung, vorbei an den Häusern an der Magistrale, der Autobahnbrücke, am Kulturhaus und am Kaufland. Mehr Heimat hat für die Yassins derzeit kein Ort der Welt zu bieten.

Von Oliver Fischer