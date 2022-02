Ludwigsfelde

Auf diese Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatten viele gewartet: Am Dienstag befassten sich Ludwigsfeldes Kommunalpolitiker mit dem möglichen Wegebau am Flussviertel. Zur der Versammlung im Klubhaus waren auch Anwohner gekommen – und die Stimmung kochte immer wieder hoch.

Grund dafür ist ein Vorhaben, das seit einigen Wochen in Ludwigsfelde für Diskussionen sorgt. Zwischen den Wohngebieten in der Ahrensdorfer Heide und der Ludwigsfelder Kernstadt könnte ein Weg ausgebaut werden. Konkret geht es dabei um einen Rad- und Fußweg – allerdings könnte er perspektivisch auch von Stadtbussen genutzt werden. Dagegen hatten Anwohner bereits protestiert und unter anderem eine Petition gestartet.

Idee bereits bei INSEK festgehalten

Am Dienstagabend stand das Thema nun auf der Agenda der Stadtverordneten. Zunächst verwies Kirsten Gebel von der Stabstelle Stadtentwicklung darauf, dass die Idee einer Wegeverbindung zwischen Ludwigsdorf und der Potsdamer Straße bereits 2017 bereits in der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) festgehalten wurde. Gebler betonte auch, dass sich die derzeitigen Pläne noch ganz am Anfang befänden.

Der Weg zwischen den Wohngebieten in der Ahrensdorfer Heide und dem Ludwigsfelder Flussviertel würde am Relief „Geschichte der Nachrichtenübermittlung" an der Außenmauer des ehemaligen NVA-Geländes entlangführen. Quelle: Johanna Apel

Sollten die Kommunalpolitiker an dem Abend einem Aufstellungsbeschluss zustimmen, gäbe es zunächst einen Vorentwurf. Dann würden die Träger öffentlicher Belange einbezogen – also beispielsweise die Forstbehörde oder die Untere Naturschutzbehörde. Insgesamt seien das etwa 60 bis 70 Institutionen. In einem nächsten Schritt würde dann die Öffentlichkeit beteiligt.

Ludwigsfelder kritisieren das Vorhaben

Bei den Anwohnern steht das Vorhaben jedoch jetzt schon in heftiger Kritik. Am Dienstagabend machten sie ihrem Unmut Luft. Zunächst ergriffen einige Redner das Mikrofon, um Fragen zu klären. Dabei wollte ein Anwohner etwa wissen, wie verhindert werden solle, dass der Weg künftig nicht vom Durchgangsverkehr genutzt werde. Zudem wurden erneut die gefürchtete Umweltzerstörung und Lärmbelästigung kritisiert. Gleichzeitig betonte ein Redner, nicht gegen Rad-und Fußweg, sondern nur gegen den Busverkehr zu sein.

Bürgermeister Andreas Igel (SPD) ging auf die Fragen ein – und entgegnete beispielsweise, dass man zunächst einmal so planen müsse, dass Recht auch eingehalten werde. Bezüglich des Artenschutzes werde es entsprechende Gutachten geben – und bei Bedarf dann für Ausgleich gesorgt.

Laute Zwischenrufe im Klubhaus

Endgültig hitzig wurde es jedoch, als der SPD-Fraktionsvorsitzende Marcel Penquitt das Wort ergriff. Als direkt gewählter Vertreter der Stadt müsse man das Allgemeinwohl im Blick haben, sagte er – was mit Zwischenrufen quittiert wurde. Er kritisierte zudem, dass die Petition suggeriert habe, dass an der Stelle künftig allgemeiner Straßenverkehr vorgesehen sei.

Hinzu kämen Flyer, die in den vergangenen Tagen verteilt worden seine. So werde Stimmung gemacht, sagte er. Immer wieder gab es Unruhe und laute Zwischenrufe – auch als Penquitt darauf verwies, dass der Weg auch für Schulkinder gedacht sei. „Wir werden hier eine Entscheidung treffen, die im Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger die Beste ist“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Stadtverordnete stimmten zu

Heiko Müller, Fraktionsvorsitzender von Option+, brachte den Einwand, dass man mit der Entscheidung noch warten und sie zurück in die Ausschüsse geben solle. Das wurde von der Mehrheit der Stadtverordneten allerdings abgelehnt. Odette Molle, Vorsitzende der SVV, erklärte, man habe das Thema bereits in den Ausschüssen besprochen.

Mehrere andere Stadtverordnete sprachen sich zudem für ein Bekenntnis zum Aufstellungsbeschluss aus. So verlief auch die Abstimmung: Bei keiner Nein-Stimme und drei Enthaltungen wurde der Beschluss gefasst, den Bebauungsplan nun aufstellen zu lassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung steht nun ein sogenanntes Bauleitplanverfahren an. Das Rathaus rechnet mit einem Planungszeitraum von anderthalb bis zwei Jahren.

Von Johanna Apel