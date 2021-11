Ludwigsfelde

Die zwölf Riesen-Blumentöpfe in Ludwigsfelde an der Potsdamer Straße und an den Ludwig-Arkaden werden in dieser Woche auf Weihnachten umgerüstet. „Wir Mädchen im Grünflächen-Bereich entfernen die Pflanzen, die Männer bringen dann die Weihnachtsbäume“, erzählen die Frauen vom Kommunalservice, als die MAZ sie zum Foto trifft.

Seit einigen Jahren erfreuen diese farbigen Kübel Passanten und Anwohner. Dreimal pro Jahr gestalten Mitarbeiter vom Kommunalservice Ludwigsfelde sie neu: zum Frühjahr, im Sommer und wie jetzt zur Weihnachtszeit.

Von Jutta Abromeit