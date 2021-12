Ludwigsfelde

Und plötzlich fuhren ganz viele Weihnachtsmänner durch die Stadt: Am Sonntag ist die vom Ludwigsfelder Ehepaar Deetz veranstaltete Weihnachtsparade in eine neue Runde gegangen.

Die Idee dahinter: Verkleidetet in den klassischen roten Kostümen schwangen sich etwa 50 Weihnachtsmänner und -frauen auf ihre Oldtimer und anderen Zweiräder. So ging es auf Simson und Co. durch Ludwigsfelde und die nähere Umgebung.

Weihnachtsparade gab es bereits 2020

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Ehepaar Deetz eine solche Weihnachtsparade auf die Beine gestellt: Was als spontane Idee begonnen hatte, war über die sozialen Netzwerke verbreitet worden – und zu einem weihnachtlichen Korso gewachsen.

Willkommen waren neben Klassikern wie der Simson aber auch alle anderen Zweiräder und Zweitakter, mit denen es sich – verwandelt als Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau – durch die Gegend fahren lässt. Inspiration hatten die beiden Organisatoren dabei vom Coca-Cola-Truck bekommen, der mit seinem weihnachtlichem Lichtspektakel bereits durch viele Orte gefahren ist.

Viel Zuspruch für Weihnachtskorso

Nun also die Neuauflage: Wie das Ehepaar nun berichtet, war der erneute Korso am vergangenen Sonntag erneut „ein voller Erfolg“. Insgesamt 39 Fahrzeuge seien gestartet – und die Parade zur Vorweihnachtszeit habe vielen Ludwigsfelder Bürgerinnen und Bürgern entlang des Streckenverlaufs ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

In Ludwigsfelde hat wieder eine Adventsparade mit Oldtimern und anderen Zweirädern stattgefunden. Quelle: Privat

Und auch in den sozialen Netzwerken hat die weihnachtliche Parade am dritten Adventssonntag bereits für viel Begeisterung gesorgt: Fast 400 Menschen haben einen entsprechenden Beitrag bei Facebook mit „Gefällt mir“ markiert, in den Kommentarspalten häufen sich Lob, Dankesbekundungen und viel positiver Zuspruch. „Ich finde es toll. Super Aktion“ heißt es etwa.

Dritter Adventssonntag 2022 angepeilt

Und: Einige Facebook-Nutzer berichten sogar von ihrem Erlebnis, als die Parade an ihnen vorbeifuhr. So wurde etwa bereits ein Video hochgeladen, das zeigt, wie der Korso durch den Ludwigsfelder Ortsteil Ahrensdorf zieht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind gespannt, ob das im kommenden Jahr noch zu toppen ist“, zitiert das Ehepaar die Teilnehmer. Denn: Wegen des großen Erfolgs der Parade planen die Ludwigfelder bereits für 2022 eine Wiederholung. Auch dann können „motorisierte Zweirad- oder Zweitaktfreunde“ in weihnachtlichem Outfit wieder an der Parade in der Vorweihnachtszeit teilnehmen. Somit wird der Korso im nächsten Jahr fast schon ein bisschen Tradition sein. Nach Angaben der beiden Organisatoren soll dafür der dritte Adventssonntag festgesetzt werden.

Von Johanna Apel