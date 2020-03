Ludwigsfelde

In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ludwigsfelde brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch die Hecktür eines Fiat Doblo auf. Sie stahlen das in dem Fahrzeug befindliche Werkzeug und verursachten somit einen Gesamtschaden von geschätzten 2500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und ermittelt nun in diesem Fall.

Von MAZonline