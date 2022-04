Ludwigsfelde

Die Liebe zum Dichten entdeckte Werner Jeschke früh. „Ich glaube, ich war in der 5. Klasse, als ich mein erstes Gedicht schrieb“, erinnert er sich. Es ging um Heinrich Heine – und der Schüler blieb die ganze Nacht wach, um seine Gedanken aufs Papier zu bringen. „Am Morgen hatte ich es fertig und der ganze Kopf hat sich gedreht“, sagt er und lacht.

Und es sollte erst der Beginn gewesen sein. Mehrere Jahrzehnte später sitzt Werner Jeschke bei einem Kaffee in der Ludwigsfelder Innenstadt und zeigt auf seine neuesten Gedichte. „Ich schreibe über alles, was mir über den Weg läuft.“ Das können Veränderungen im Ludwigsfelder Stadtbild, prägende Begegnungen oder auch Naturereignisse sein. So geht es in seinen Werken etwa um die Spargelernte in Siethen, das Ende der Ludwigsfelder Kegelbahn, Begegnungen im Klubhaus oder um die Stürme, die im Februar über die Region fegten. Doch auch Gedanken zu Natur und Umwelt, zu Mensch und Gesellschaft finden sich in seinen Gedichten wieder.

Gedichte mit Stift und Klemmbrett

Mittlerweile muss der 83-Jährige für seine Reime nicht mehr die Nacht durchmachen, seine Technik hat er perfektioniert. „Am besten schreibe ich morgens nach dem Schlafen“, erklärt er. Ausgestattet mit Klemmbrett und Stift bringt er seine Ideen zu Papier. Das alles in Stenografie – so können die Reime schnell fließen. Manchmal brauche er nur 20 Minuten für ein Gedicht. „Mein Ziel war, ein Gedicht aus dem Ärmel schütteln zu können“, sagt er. Und das habe er erreicht.

Werner Jeschke wurde 1939 bei Posen/Poznan im heutigen Polen geboren. Als 6-Jähriger floh er mit seiner Mutter auf dem Pferdewagen gen Westen, der Vater kehrte nie aus dem Krieg zurück. Bei Wittstock/Dosse fanden die beiden ein neues Zuhause. Und Werner Jeschke die Liebe zu Büchern. Tante Anne, wie er sie lächelnd nennt, habe ihn in der neuen Heimat immer wieder an ihren Bücherschrank gelassen. „Ich habe alles gelesen, was da war“, sagt er. Und so reiste der Flüchtlingsjunge Kapitel für Kapitel mit Pizarro durch Peru und erlebte Abenteuer auf fernen Kontinenten. In seinem Gedicht „Wie ich zum Dichten kam“, beschreibt er, wie sehr auch Heine und Wilhelm Busch ihn prägten. „Ich habe viel gelesen“, sagt er.

Ingenieur im IFA-Werk Ludwigsfelde

Nach der Schule begann Jeschke eine Ausbildung im KFZ-Handwerk, dann folgte das Ingenieurstudium. Über Hennigsdorf ging es zum VEB Robur-Werke in Zittau. Eines Tages, erinnert sich der 83-Jährige, habe ein Kollege ihm Neuigkeiten gebracht: „In Ludwigsfelde wird ein neues Werk aufgebaut.“ Und Jeschke, der wieder näher an Wittstock sein wollte, zögerte nicht lange. „Ich komme mit“, habe er gesagt. Seit den 1960er Jahren lebt er in Ludwigsfelde.

„Sturm“ – Gedicht von Werner Jeschke Starke Stürme wüteten in der Stadt./Im Dauereinsatz die Feuerwehr beseitigt hat/zahlreiche Schäden und drohende Gefahren,/welchen die Ludwigsfelder Bürger ausgesetzt waren./Kurz hintereinander die drei Stürme kamen./Ylenia, Zeynep und Antonia ihre Namen./Besonders einzelne Bäume sind ungeschützt,/haben Pech, wenn kein daneben stehender sie stützt./Im Wald stehen Bäume nebeneinander in großer Zahl./Schwere Schäden durch Stürme wären fatal./Deshalb sind wachsame Augen auf den Wald gerichtet./Monokultur unbedingt zu Waldumbau verpflichtet./Vermutlich machen sich Bäume den Platz streitig, bei Sturm schützen und stützen sie sich gegenseitig./Ebenso ist es in der menschlichen Gesellschaft./Mitglieder eines Teams verfügen über geballte Kraft./Wenn alle gemeinsam arbeiten Hand in Hand,/zusammen stehen und kämpfen für ihr Land,/werden große Erfolge gemeinsam errungen,/dann sind Baumrettung und Menschenschutz gelungen./Glücklicher Baum, der in eines Retters Armen liegt./Gut, dass es starke, hilfsbereite Freunde gibt!

Jeschke, der als junger Ingenieur unter anderem am W50 arbeitete, nutzte irgendwann seine freie Zeit, um wieder Gedichte zu schreiben. Das hatte er nach den Versuchen im Schulalter zunächst nicht weiter verfolgt. In der neuen Heimat Ludwigsfelde, im Zweibett-Zimmer des zum Werk gehörenden Gästehauses, habe er in der Pritsche gelegen, Musik gehört – und gedichtet. „Das war ein wunderbares Leben“, sagt er. Anfangs waren es Gedichte für den Kollegenkreis; mal zum Geburtstag, mal zum Betriebsjubiläum. Später weitete sich der Kreis – und auch die Themen. Natur kam hinzu, inspiriert vom Baden im Siethener See oder dem Urlaub an der Ostsee.

Gedichte im Klubhaus Ludwigsfelde vorgetragen

Mittlerweile ist Jeschke Rentner. Im Autowerk arbeitet er schon lange nicht mehr, sein Alltag hat sich verändert. Was jedoch geblieben ist, ist die Liebe zum Dichten. „Ich schreibe fast jeden Tag ein Gedicht“, sagt er. Dabei scheut er auch vor schwierigen Themen nicht zurück. „Ich schreibe über alles von der Geburt bis zum Tode“, sagt er und betont dabei das „e“ fast so, als suche er bereits seinen nächsten Reim dafür.

Und seine Gedichte sind in der Region bekannt: So trug Jeschke schon beim Kaffeeklatsch im Klubhaus vor, auch Bürgermeister Andreas Igel (SPD) lobte die Gedichte. Gemeinsam mit Apotheker Dieter Wendorff verfasste er zum Fontane-Jahr 2019 sogar ein Büchlein. Geschrieben von Jeschke und illustriert von Wendorff, begibt sich Fontane auf einen Spaziergang durch Ludwigsfelde. Zudem schreibt Jeschke Manuskripte für Hörspiele – ebenfalls gereimt.

Werner Jeschke dichtet fast täglich

Manchmal habe er die Idee schon im Kopf, bevor er zum Schreiben komme. „Dann werde ich ganz hibbelig“, sagt er und lacht. Dann heißt es schnell zum Papier greifen und loslegen. Und das, obwohl er einen Computer hat. „Wenn ich ein weißes Blatt vor mir habe, fließen die Ideen ganz anders.“ Später tippt er es dann ab. Und er kann auch sein Erfolgsrezept mitgeben: „Man muss dranbleiben“, sagt er. Und natürlich Freude haben. „Ich bin glücklich“, sag Jeschke, als das MAZ-Gespräch zum Ende kommt. Wer mit ihm redet, merkt, wie viel ihm das Dichten bedeutet. Noch heute, nachdem der Kaffee ausgetrunken ist und Jeschke nach Hause gefahren ist, wird er wieder ein Gedicht schreiben.

Von Johanna Apel