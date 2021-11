Ludwigsfelde: Wie geht es weiter mit den Ortsteilbudgets?

Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Stadtpolitik beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wie es mit den Ortsteilbudgets weitergehen soll. Grund dafür ist eine Änderung in der Brandenburger Kommunalverfassung. Demnach sollen Ortsteile einer Gemeinde, in denen ein Ortsbeirat gebildet wurde, über ein eigenes Budget verfügen dürfen.

Allerdings: In Ludwigsfelde gibt es das bereits. Eine 2011 beschlossene Richtlinie hatte jedem der Ludwigsfelder Ortsteile ein Budget zugesprochen: 3000 Euro pro Ortsteil sowie 5 Euro pro Einwohner. Mit der Neuerung in der Kommunalverfassung soll dieser Beschluss nun aufgehoben werden - die Stadtverordneten werden am Dienstagabend darüber abstimmen. Jedoch wurden im Vorhinein schon Stimmen laut, die sich eine andere Regelung wünschen.

Ortsteile sollen gleichgestellt sein

Denn: Wie Martino Persky, CDU-Fraktionsvorsitzender, erklärt, würden nun einige Ludwigsfelder Ortsteile schlechter gestellt. Schließlich sehe die Kommunalverfassung vor, dass Ortsteile mit Ortsbeiräten über eine Budget verfügen. Ortsteile wie Schiaß wären somit davon ausgenommen. Gleichzeitig hätten die Ortsteile schon Veranstaltungen geplant. „Die CDU Ludwigsfelde möchte, dass diese auch stattfinden können“, so Persky. „Die finanzielle Grundlage soll für alle Ortsteile gleichermaßen gesichert bleiben“.

Aus diesem Grund hat die CDU-Fraktion einen Antrag eingereicht, mit dem sich die Stadtverordneten nun befassen sollen: Darin sollen einerseits Ortsteilgelder, die nicht bis zum Ende 2021 ausgegeben werden, ins Folgejahr übernommen werden können, und andererseits noch alle bis Ende Dezember eingereichten Budgetanträge im Haushalt 2022 berücksichtigt werden. In einem dritten Punkt des Antrags, den Persky am Dienstag einbringen will, sollen sich die Stadtverordneten dazu bekennen, Ortsteile mit und ohne Ortsbeiräte gleichzustellen.

Ludwigsfelde blickt auf „gute Praxis“ zurück

Im Endeffekt gehe es um die Erhaltung des Status Quo, sagte Persky der MAZ. Schließlich habe es in Ludwigsfelde bereits eine „gute Praxis“ von Ortsteilbudgets gegeben. Die Stadt sei nur eben in der Formulierung noch einen Schritt weiter gegangen – und durch die Übernahme der Formulierung in der Kommunalverfassung würden einige Ortsteile nun zurückgestuft. Persky hofft, mit dem CDU-Antrag am Dienstag die erforderlichen Mehrheiten zu bekommen – um sich dann im nächsten Schritt im zuständigen Ausschuss mit einer Ausformulierung zu beschäftigen.

Von Johanna Apel