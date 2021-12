Ludwigsfelde

Die zweite Impfaktion innerhalb weniger Wochen hat am Wochenende wieder zahlreiche Impfwillige nach Genshagen zum Hornbach-Baumarkt gelockt. Auch wenn die Schlangen und damit die Wartezeiten nicht so lang waren, wie vor drei Wochen: Die Arztfamilie Drews und mit ihr Kameradinnen und Kameraden der Ludwigsfelder Feuerwehr hatten am Samstag gut zu tun.

Früh ab 6 Uhr warteten bereits die Ersten vor dem Tor zum Impf-Drive-In. Wie Hornbach-Mitarbeiter Ronny Buchholz erzählte, hatten sich vor drei Wochen die ersten schon am Vorabend der Impfaktion auf dem Hornbach-Parkplatz eingefunden. Ein Lkw-Fahrer verbrachte dort in seinem mit Standheizung ausgestatteten Fahrzeug die Nacht, um sich am nächsten Morgen boostern zu lassen.

Die Feuerwehr regelt in Genshagen den Impf-Verkehr

„Müssen wir im Auto sitzen bleiben?“, fragt an diesem Samstag jemand durch die geöffnete Autoscheibe. „Oder können wir auch draußen warten?“ Zu dritt regeln Kameradinnen und Kameraden der Ludwigsfelder Feuerwehr den ankommenden Impf-Verkehr. Sie sorgen draußen dafür, dass alles reibungslos abläuft. „Immer zwei können sich impfen lassen. Wenn drei im Auto sitzen, muss einer warten.“

Doreen, Thorsten und Ludwig Drews, Marnie und Detlef Kralisch und Ronny Buchholz (v.l.) Quelle: Udo Böhlefeld

Die Feuerwehr informiert über den Ablauf. Sie fragen, um welche Impfung es geht und geben Auskunft, welche Papiere nötig sind. Die Standard-Frage, die die meisten Impf-Kandidaten bewegt: Liegt meine Zweitimpfung lange genug zurück? Auf diese Frage gibt es allerdings hier keine Antwort. „Das entscheiden die Ärzte“, assistiert auch immer wieder Ronny Buchholz, der die Impfaktion für den Baumarkt leitet.

Die Ludwigsfelder Feuerwehrleute stehen notfalls zur Stelle

Drinnen werden die „Patienten“ von weiteren Feuerwehr-Freiwilligen in Empfang genommen. Sie unterstützen das Ärzteteam direkt und sind notfalls zur Stelle, falls es jemandem nach der Impfung nicht gut geht. Das eigentliche Impfteam arbeitet zu dritt.

Ludwig Drews, Medizinstudent und Rettungssanitäter, zieht die Spritzen auf. Sein Vater, Privatdozent Dr. Thorsten Drews kämpft am Rechner mit der Ärztesoftware und Dr. Doreen Drews setzt die Spritzen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele ließen sich an diesem Wochenende zum zweiten Mal impfen. Drews schätzt ihre Zahl an auf rund zehn Prozent. „Aber wir hatten immer noch auch rund fünf Prozent, die zur Erstimpfung gekommen sind.“ Den Großteil machen aber die Booster-Impfungen aus. Wie das Ehepaar Ingeborg und Jürgen, beide über 60, die die unkomplizierte Möglichkeit zur Impfung beim Schopf ergriffen.

200 haben sich bei Hornbach impfen lassen

„Im Laufe des Vormittags standen hier mehrere hundert Autos an“, zieht Marktleiter Maxim Hack Bilanz. Insgesamt haben sich rund 200 Impfwillige ihre Spritze abgeholt. Nicht alle kamen aus Ludwigsfelde: Eine Stahnsdorfer Familie wollte sich vor dem Fest den Impfschutz komplettieren lassen, bevor die ganze Familie zusammenkommt. „Darunter sind einige, die vom Alter her zur Risikogruppe gehören. Die wollen wir auf keinen Fall gefährden.“

Vor drei Wochen lag die Zahl der Erstimpfungen bei rund zehn Prozent. Elke, die aus Klein Kienitz hergefahren ist und zum Boostern ansteht, ist unter 60. Deshalb ist sie bei ihrem Hausarzt auf taube Ohren gestoßen. „Sie sind noch lange nicht dran“, hieß es da. Trotz Freigabe des Impfstoffes. Für die beiden ersten Impfungen sind sie und ihre Familie durch das halbe Land Brandenburg gefahren. „Mein Mann war in Eberswalde, ich in Luckenwalde. Unser Sohn ist in Schönefeld geimpft und meine Tochter in Potsdam.“

Maxim Hack ist mit dem Impf-Aktionstag im Bauhof zufrieden. „Auch wenn es gefühlt etwas weniger waren als vor drei Wochen“, sagt er. Gegen 16 Uhr packte die Arztfamilie ein. Ob es eine Wiederholung der Aktion geben wird, werden der Marktleiter und die Arztfamilie Drews nach einer Auswertung gemeinsam entscheiden.

Von Udo Böhlefeld