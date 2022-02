Ludwigsfelde

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Bei einer Rast auf Parkplatz Schieferberg an der A 10 in Richtung Frankfurt (Oder) rauchte er eine Zigarette und wurde von einer unbekannten Person angesprochen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Fahrer hierdurch abgelenkt war, wurde sein Pkw offenbar von einer zweiten Person geöffnet. Sie stahl Bargeld aus dem Auto. Als der Mann den Diebstahl bemerkte, informierte er die Polizei. Sie nahm eine Strafanzeige auf.

Kripo mit Tipps gegen Trickbetrüger

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät noch einmal: Verschließen Sie bei jedem Verlassen Ihr Fahrzeug! Lassen Sie keine Wertsachen darin zurück! Lassen Sie sich nicht aus Ihrem Auto locken!

Von MAZonline