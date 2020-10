Wietstock

Die Landesstraße in Wietstock, die aus dem Ort Richtung Groß Schulzendorf führt, lässt den Anwohnern keine Ruhe – und das gleich im doppelten Sinne. Zum einen fühlen sie sich durch den ständigen Verkehrslärm belästigt, zum anderen fordern sie schon seit Jahren eine Entschärfung dieser Gefahrenstelle. Denn weil die Straße schnurgerade in den Ludwigsfelder Ortsteil hineinführt, bremst kaum ein Autofahrer beim Ortseingangsschild auf die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde ab.

Das hatte 2014 sogar eine Messung bestätigt: Knapp 85 Prozent aller Autofahrer fuhren damals zu schnell durch den Ort, ein Fahrzeug wurde damals sogar mit 162 Kilometern pro Stunde geblitzt. Im Sommer 2014 bekamen die Wietstocker daher eine fest installierte Blitzersäule hinter dem Ortseingangsschild.

Anwohner zählen Verkehr

Doch das reicht noch nicht aus, sagen die Anwohner. Da der Blitzer gut sichtbar etwa 100 Meter hinter dem Ortseingangsschild liegt, fahren viele Autofahrer trotzdem ungebremst in den Ort und bremsen erst kurz vor dem Blitzer ab. „Das ist eine enorme Gefahrenstelle“, sagt Anwohnerin Astrid Chytralla. Denn auf diesen 100 Metern stehen bereits mehrere Häuser, in denen Familien mit Kindern leben. Auf einer Seite gibt es außerdem keinen Fußweg, sodass die Kinder die Straße kurz hinter dem Ortseingang auf dem Weg zum Schulbus überqueren müssen.

„Dazu kommt der Lärm“, sagt Christian Hüsken, der ebenfalls an der Groß Schulzendorfer Straße wohnt. „Der Berufsverkehr ist besonders schlimm.“ Und der habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sagt Anwohnerin Hannelore Hering. „Immer mehr Berliner ziehen hier raus und pendeln dann mit dem Auto.“ Chytralla und Hüsken haben sich im Oktober sogar mit einem Zähler an die Straße gesetzt: 1111 Autos und 60 LKW zählten sie in eineinhalb Stunden an einem Freitagnachmittag – viele davon viel zu schnell, sagt Chytralla.

„Der Frust ist bei uns genauso groß wie bei Ihnen“

Um die Autos endlich dazu zu kriegen, bereits am Ortseingang auf 50 Kilometer pro Stunde abzubremsen, wollen die Wietstocker das Projekt Verkehrsinsel noch einmal vorantreiben. Bereits 2008 hatte es seitens der Stadtverwaltung Ludwigsfelde erste Pläne dazu gegeben. Da die Straße allerdings eine Landesstraße ist und somit der Landkreis Teltow-Fläming für den Bau einer Verkehrsinsel zuständig ist, ist auch sie auf die Absprache mit dem Landkreis angewiesen. Und die Kommunikation sei mühselig, erklären Bau-Fachbereichsleiter Thorsten Klaehn und Sachgebietsleiterin Cordula Heinrich am Montagabend in der Ortsratssitzung von Wietstock.

2011 habe man sich eigentlich auf eine Variante der Verkehrsinsel geeinigt, die finale Unterschrift sei der Landkreis aber schuldig geblieben. „Der Frust ist bei uns genauso groß wie bei Ihnen“, sagt Klaehn. Durch den Protest der Wietstocker habe der Bau-Fachbereich aber nun einen weiteren Versuch gestartet. „Und wenn sie sich nicht zucken, müssen wir sie erneut erinnern“, sagt Klaehn. Er will noch einige Monate abwarten und sich dann wieder an den Landkreis wenden. „Wir bleiben dran“, verspricht er den Wietstockern. Demnächst soll es eine weitere Verkehrsmessung geben, um den Druck zu erhöhen.

