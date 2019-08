Ludwigsfelde

Während sich Klima- und Umweltschützer mit immer neuen Belastungen wie Mikroplasten und Elektrosmog auseinandersetzen, kämpft eine Gruppe promovierter Männer in der Region immer noch darum, dass im Umweltbundesamt (UBA) die Kerosin-Belastung im Flughafen-Umfeld von Schönefeld anerkannt wird: Unter Regie des Ludwigsfelder Ingenieurs Horst Steinicke schrieben er, Apotheker Dieter Wendorff, der Rangsdorfer Physiker Friedbert Quednau und der Chemiker Konrad Schwabe wegen weißen Schaums, der sich unmotiviert für wenige Minuten auf Pflanzen und Dächern bildet, an das Fachressort des Bundesumweltamts in Dessau ( Sachsen-Anhalt).

Ihre Argumente sind nicht nur Beobachtungen, sondern auch das Ergebnis eines mehrere hundert Euro teuren Gutachtens, das Steinicke bei einem zertifizierten Fachmann in Auftrag gegeben hatte. Die Männer sind überzeugt, dass es sich bei dem weißen Schaum um Kerosin-Rückstände handelt, die für Mensch, Tier und Pflanze hochgradig giftig sind und Krebs hervorrufen können. Weil sie auf ihr Einschreiben von Anfang Juli bisher keine Reaktion bekamen, schreiben sie jetzt erneut.

So sah es Anfang August am Siethener See aus, als der Ludwigsfelder Ekkehard Sehmisch baden gehen wollte. Quelle: Privat

Das Bundesumweltamt hatte im Mai die Bewertung einer umwelttoxikologischen Betrachtung zu Luftqualität, Boden, Grundwasser und menschlicher Gesundheit vorgelegt. Danach würden alle Grenzwerte eingehalten, auf dem Boden ankommende Tröpfchen seien zu groß für Feinstaub und würden zudem so sehr verdünnt, dass sie entweder komplett verdunsteten oder „als unkritisch bewertet“ würden.

Drei Forderungen ans Umweltbundesamt

Dagegen wehren sich die Männer aus der Region. Sie argumentieren, ihre Dokumentation beinhalte im Gegensatz zur UBA-Modellrechnung das reale Leben in der Einflugschneise von Schönefeld. Deshalb fordern sie drei Dinge:

Die Schlussfolgerungen hinsichtlich der Nicht-Gefährdung von Mensch und Umwelt durch Kerosin-Ablässe sollten korrigiert werden und diese Korrektur öffentlich gemacht werden, es sollten Maßnahmen veranlasst werden, um Kerosin-Verunreinigungen von Flugzeugen über bewohnten Gebieten wie Ludwigsfelde drastisch zu reduzieren, und es soll geprüft werden, ob an Tagen mit massivem Kerosin-Regen über Ludwigsfelde die Luftsicherung informiert war beziehungsweise ob es unerlaubte Not-Ablässe gab.

Bei Nicht-Reaktion Hilfe andere Instanzen

„Da es uns er gemeinsames Anliegen sein sollte, Bürger und Umwelt vor Umweltschäden zu schützen“, so die Briefschreiber, werde um Standpunkte gebeten. Wörtlich heißt es am Ende des Schreibens: „Sollte wider Erwarten Ihrerseits kein Interesse an der Zusammenarbeit mit uns Bürgern vorhanden sein, erwarten wir die kurzfristige Rücksendung unserer Unterlagen, um sie anderen Instanzen zukommen zu lassen.“ Auf die MAZ-Frage, welche anderen Instanzen das seien, erklärt Steinicke: „Wenn jetzt nichts passiert, dann bleiben uns ja nur die Präsidentin des Umweltbundesamtes oder unser Bundespräsident.“

Schaum immer bei Wind zum Strand

Ähnliche Beobachtungen wie Steinicke machte jetzt auch der Ludwigsfelder Ekkehard Sehmisch. Er schreibt, dass er morgens oft im Siethener See bade und bereits einige Male weißen Schaum am Strand fand. „Am 4. August war diese Schaumschicht besonders groß und circa fünf Meter vom Rand entfernt und circa fünf Millimeter hoch.“

Diesen Zustand gebe es immer dann, wenn der Wind vom Wasser zum Strand weht, schreibt Sehmisch. Er sei an diesem Tag sofort nach Haus gefahren, habe zwei Zeugen geholt und eine Wasserprobe genommen. „Die habe ich ins Labor für Umweltschutz zur LUS GmbH nach Magdeburg geschickt mit dem Ziel, sie auf Öl beziehungsweise Kerosin zu prüfen. Das Ergebnis ist im Prüfbericht 19/02174 aufgezeigt und sehr weit weg von den zulässigen Werten“, schreibt Ekkehard Sehmisch.

