Die Gaststätte „Zur Kegelbahn“ ist Geschichte. An ihre Stelle rückt nun ein Wohn- und Geschäftshaus. Die Arbeiten dazu sind in vollem Gange.

An der ehemaligen Kegelbahn in Ludwigsfelde sind die Arbeiten für das neue Wohnhaus mittlerweile in vollem Gange. Quelle: Jutta Abromeit