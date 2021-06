Ludwigsfelde

Jahrzehnte wurde um dieses Bauland gerungen, jetzt nimmt in Ludwigsfelde ein kleines, aber feines Wohngebiet Formen an: die Neckargärten am Ende der Neckarstraße. Einige Namensschilder und Hausnummern künden schon von künftigen Bewohnern, an den meisten Rohbauten auf 27 Baugrundstücken wird gehämmert und verputzt, an oder in die Ein- und Zweifamilien-Häuser werden Treppen ein- und angebaut. Hinter den Häusern stehen erste Pools und Trampoline, rund um alle Häuser prangt noch Sandwüste.

Das Baugebiet Neckargärten im Westen von Ludwigsfelde. Neben 27 Eigenheimen entstehen dort ab 2022 einige Dutzend Miet- und Eigentumswohnungen. Quelle: Jutta Abromeit

„Wir warten auf einen Termin mit unserem Landschaftsplaner, damit wir den Garten dieses Jahr hoffentlich noch anlegen können“, sagt ein Familienvater. Ein junger Mann auf dem Grundstück schräg gegenüber erzählt, sie seien als Paar aus Blankenfelde-Mahlow dorthin gezogen, praktisch vor dem Fluglärm geflüchtet, um in Ludwigsfelde eine Familie zu gründen.

Grundstücke in Ludwigsfelde noch bezahlbar

Zwei Häuser weiter steht ein ehemaliger Potsdamer an einem Berg ausgebuddelter Wurzeln und einem fertigen Kinder-Holzhaus. „Hier waren die Grundstücke noch bezahlbar“, sagt der Hobby-Handwerker. Sein vierköpfige Familie wollte nach Ludwigsfelde, „weil hier die Wege zu Kitas und Schulen kurz sind und der ÖPNV so gut ist, dass die Kinder später allein zur Ausbildung und zum Studium fahren können“, erklärt er. Auch beruflich orientiere er sich inzwischen, vor der Haustür Arbeit zu finden.

Eigenes Heim und Schaukel am Kastanienbaum – auch in den Neckargärten von Ludwigsfelde verwirklichen Familien ihren Traum vom Eigenheim. Quelle: Jutta Abromeit

In einem Klinkerbau ist Ulrich Kersten zugange. Der Norddeutsche ist Großvater und eine Woche bei der Familie seines Sohnes in Berlin-Lichterfelde zu Besuch. „Ich komme mehrmals, um den Rohbau zu lüften. Dann muss ich zurück und den Enkel aus der Schule abholen“, sagt er. Sein Sohn André Kersten erzählt am Telefon: „Statt für 1800 Euro Miete in Berlin können wir hier preiswerter bauen. Und vor allem haben die Kinder hier mehr Auslauf als in der Mietwohnung.“

Er arbeitet in der IT-Branche und freut sich, nach dem Umzug vor die Tore der Hauptstadt zum Teil in Homeoffice arbeiten zu können. Inzwischen gebe es wegen der knappen Handwerker-Termine zwar auch bei ihrem Hausbau eine Verzögerung. „Das heißt für unser zweites Kind nach der Einschulung Anfang August, dass wir es morgens in die Kleeblatt-Grundschule fahren müssen“, so André Kersten, „aber bis zum Jahresende wollen wir auf alle Fälle in Ludwigsfelde wohnen.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neuen Häuser Neckargärten entstehen auf dem Areal, das in der Stadt bisher als NVA-Gelände oder seit dem Mauerfall als Ex-Militärgebiet bezeichnet wurde. Vorher war dort das modernste Richtfunk-Regiment der DDR stationiert, noch am 20. Oktober 1989 war Generaloberst Markus Wolf, bis 1986 Leiter des DDR-Auslandsnachrichtendienstes, Gast bei der Übergabe eines Kunstwerks; dessen zwei Rahmenteile stehen heute im Kreisverkehr Ostverbinder. An der Mauer neben dem früheren Regimentseingang prangt das denkmalgeschützte und politisch neutrale Relief „Geschichte der Nachrichtenübermittlung“ von Volkhard Böhme.

Der alte Eingang des Ex-Militärgebiets mit dem denkmalgeschützten Relief „Geschichte der Nachrichtenübermittlung“ von Volkhard Böhme. Quelle: Jutta Abromeit

Dahinter arbeitet heute der Ludwigsfelder Teil der Wünsdorfer Werkstätten. „Der bleibt in jedem Fall erhalten, genau so wie das Relief“, erklärt Immobilienmakler Thomas Du Chesne. Doch was wird aus Teil zwei der Neckargärten, die nach mehr als 20 Jahren zähen Ringes endlich Bauland wurden? Bürgermeister Andreas Igel (SPD) erklärt: „Für diese drei Hektar hat zwar der Eigentümer schon wieder gewechselt, aber der Investor will seine Stadtvillen gut einpassen.“

Im Gespräch seien in Staffelgeschossen auch Plätze für betreutes Wohnen „und was uns sehr freut“, so Igel, „auch der Bau einer weiteren Kita“; noch immer fehlten der Stadt nach ihrer Planung bis 2025 noch 176 Kita-Plätze.

Von Jutta Abromeit