Die drei neu gebauten Wohnblöcke der Märkischen Heimat an der Ludwigsfelder Clara-Zetkin-Straße sind so gut wie fertig. Wie Geschäftsführer Thomas Schröter nun bei einer Besichtigung mitteilte, werden die ersten Mieter Anfang 2021 – spätestens am 1. Februar – einziehen können. Rund 50 der 108 Wohnungen hätten Interessenten bereits gelockt, sagt er, dabei hätten die meisten bisher nur den Grundriss gesehen. Besichtigungen starteten erst am Freitag vergangener Woche.

Gebäude kosten 22 Millionen Euro

Im Mai 2019 wurde der Grundstein für die drei Wohngebäude gelegt, in die die Märkische Heimat Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde rund 22 Millionen Euro investiert hat. Neben 108 Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen sind rund 130 Pkw-Stellplätze entstanden. Auf die vier beziehungsweise fünf Etagen der drei Häuser verteilen sich insgesamt 7300 Quadratmeter Wohnfläche. Das sei „ein Bauwerk der größeren Dimension“, sagt Schröter – selbst für die Märkische Heimat, die größte kommunale Wohnungsgesellschaft.

Die Häuser an der Clara-Zetkin-Straße in Ludwigsfelde sind fast fertig. 108 neue Wohnungen hat die Märkische Heimat in drei Gebäuden untergebracht. Quelle: Lisa Neugebauer

Wohnungen haben unterschiedliche Grundrisse

Die Wohnungen sind allesamt Mietwohnungen, jede ist barrierefrei über einen Fahrstuhl zu erreichen, knapp 25 sind seniorengerecht ausgebaut. Besonders stolz ist Geschäftsführer Schröter darauf, dass die Grundrisse der Wohnungen sehr verschieden sind: „Da sind wirklich interessante Finessen entstanden, die man so von Außen nicht sieht“, sagt er. Mit den unterschiedlich großen Wohnungen erreiche man eine „gute soziale Mischung“, sagt Schröter. Denn dadurch werde es zu unterschiedlichsten Belegungen kommen.

Die Ausstattung sei zudem modern und komfortabel: Die meisten Wohnungen haben eine offene Küche und alle eine Fußbodenheizung und einen Balkon oder eine Terrasse sowie einen hellen Fußboden aus Vinyl. Ein Fenster im Bad haben die wenigsten Wohnungen. Die Größen der Wohnung reichen von 49 Quadratmetern für eine Zweizimmerwohnung bis 87 Quadratmeter für eine Vierzimmerwohnung. Mieter müssen 9,50 Euro pro Quadratmeter ausgeben – bei einer größeren Vierraumwohnung sind das dann etwa 1000 Euro kalt.

Ein besonderes Konzept hat sich die Wohnungsgesellschaft für Familien mit Kindern ausgedacht: Ein Jahr lang bekommen Eltern mit einem Kind 50 Euro im Monat von der Miete erlassen. Hat eine Familie zwei Kinder, läuft der Bonus sogar zwei Jahre. „Als Wohnungsbauunternehmen können wir uns das mit unserer Wirtschaftlichkeit leisten“, sagt Schröter. Trotzdem seien die 22 Millionen Euro auch für die Märkische Heimat „kein Pappenstiel“. Der Geschäftsführer rechne damit, die Häuser in etwa 30 Jahren mit den Mieten abbezahlen zu können. Das hänge auch damit zusammen, dass vergleichsweise geringe Energiekosten entstünden.

Thomas Schröter, Geschäftsführer der Märkischen Heimat, verabschiedet sich bei der Besichtigung der fast fertigen Häuser - er geht ab Oktober in den Vorruhestand. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das passt hervorragend hier rein“

Die neuen Häuser stehen dort, wo es im Sommer 2012 in einem Plattenbau aus den 60er Jahren eine Gasexplosion gegeben hatte. 60 Familien mussten ausziehen, das Haus wurde 2015 abgerissen. Vom Architektenbüro Arnold und Gladisch wurden die neuen Häuser entworfen. Wie viele andere habe Geschäftsführer Schröter Bedenken, ob mit den drei Neubauten trotzdem genug Abstandsflächen und Räume gebe. Er sei positiv überrascht worden: „Das passt hervorragend hier rein“, findet er und lobt das Konzept der Architekten. Der noch kahle Innenhof werde bis Ende des Jahres noch begrünt, erklärt Bauleiter Karsten Wassermann. Zwar sei die Fläche nicht dafür gemacht, dass Kinder da spielen oder Menschen sich darüber bewegen, aber mit Sträuchern und Blumen wolle man eine bienenfreundliche Fläche schaffen, auf die die Mieter von ihren Balkonen und Terrassen blicken können.

Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) bedankte sich bei der Besichtigung für die Mitarbeit der regionalen Handwerkerfirmen: „Partnerschaft zahlt sich langfristig aus“, sagt er. Er sehe die neuen Wohngebäude der Märkische Heimat als „Trendsetter“ an in dem, „was eine Wohnungsgesellschaft leisten kann“. Nachfrage nach den Wohnungen käme sowohl von Ludwigsfeldern als auch von Menschen, die in die Stadt ziehen wollen. „Sie alle sollen ein schönes Zuhause haben“, sagt der Bürgermeister.

