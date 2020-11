Ludwigsfelde

Bisher Unbekannte haben am Wochenende den Zaun des Spielplatzes im Bürgerpark zerstört. Am Samstagmorgen entdeckte eine Spaziergängerin die vermutlich herausgetretenen Latten der Spielplatzumrandung und teilte ein Foto der Verwüstung auf Facebook: Etwa den halben Zaun haben die Randalierer wohl am Freitagabend oder in der Nacht kaputt gemacht.

Das Team der Kristalltherme reagierte ebenfalls auf Facebook: „Auch wir ärgern uns sehr über die Zerstörung des Zauns. Wir werden schnellstmöglich die kaputten Teile entsorgen und versuchen, alles wieder kindersicher zu machen.“ Bereits am Samstagnachmittag waren die losen Bretter weggeräumt. Laut Kommunalservice der Stadt bliebt der Zaun am Wochenende der einzige Ort von Randalen.

Am Wochenende haben Unbekannte in Ludwigsfelde einen Spielplatz-Zaun zerstört. Quelle: Lisa Neugebauer

Stadt versucht Müll, zu bekämpfen

Die Zerstörungswut einiger Ludwigsfelder ist nicht das einzige Problem, mit dem die Stadt zu kämpfen hat. Immer wieder wird auch versucht, das Müllproblem in den Griff zu bekommen. Besonders in kleinen Waldstücken und an Feldrändern entdeckt das Ordnungsamt immer wieder illegalen Abfall.

Von Lisa Neugebauer